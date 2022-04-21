Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan ezeli rakiplerine gönderme

Ali Koç ayrıca, ezeli rakiplerine gönderme yaparak "Fenerbahçe Spor Kulübü, tarihsel olarak en büyük rakiplerimiz bile futbol dışı branşlarda vizyon, strateji, yaklaşım, yatırım seviyelerini küçültürken Fenerbahçemiz tüm zorluklara rağmen elinden gelenin en iyisini yapmak için, dünyanın en başarılı spor kulüplerinden biri olmak için futbol dışı alanlara yatırım yapmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ İÇİN CAN VERDİK"

Fenerbahçe, bir spor kulübüdür. Hatta Fenerbahçe, bir spor kulübünden de ötedir. Fenerbahçemiz, bir genç cumhuriyetin, bir ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda roller, vazifeler edinmiş, ülkesi için canını vermiş bir kulüptür.

"BİLMEYENLERE SÖYLEYEYİM..."

Bilmeyenler için söyleyelim. Kuruluş amacımızda yer alan beden ve fikir eğitimini yaygınlaştırmak, vatan gençlerini hayat mücadelesine, sıkıntılara ve askeri seferberliklere hazırlamak şeklinde başlayan ilkemiz cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte Atamız'ın işaret ettiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek şeklinde vuku bulmuştur. Kuruluşumuzdan bugüne bu şekilde devam etmektedir. Bundan sonra da böyle devam edeceğinden şüpheniz olmasın.