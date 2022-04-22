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Giriş Tarihi: 22.4.2022

12. adam her daim arkasında!

YUNUS EMRE SEL
12. adam her daim arkasında!

Trabzonspor, pandemi nedeniyle ilk haftalarda yüzde 50 doluluk oranına izin verilmesine rağmen maçlarını ortalama 30 bin taraftara karşı oynadı. Bu rakam F.Bahçe’de 23, G.Saray’da ise 21 bin oldu

Bu sezon hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa koşan Trabzonspor'u, taraftarları bir an olsun yalnız bırakmadı. Kupadaki son Kayserispor karşılaşmasında da tribünler tamamen doldu. Ligin ilk haftalarında pandemi nedeniyle yüzde 50 doluluk oranına izin verilmesine rağmen ortalama 30 bin seyirciye oynayan bordo-mavili ekibin maçlarını toplamda 500 bin kişi izledi. Tribünlerin tam kapasite açılmasından sonra ortalama 36 bine yükseldi.

40 BİN 500 KİŞİ İLE REKOR KIRILDI
Trabzonspor'un seyirci ortalamasına en fazla yaklaşan kulüp 23 bin kişiyle Fenerbahçe ve 21 binle Galatasaray oldu. Anadolu kulüpleri arasında ise Karadeniz ekibinden sonra Adana Demirspor (15 bin) geldi. Fenerbahçe maçında tribündeki 40 bin 500 taraftarla rekor kırıldı. Kombinelerin çokluğu nedeniyle satışa çıkan az sayıdaki biletlerin hemen tükenmesi ise bordo-mavili futbolseverlerin en büyük sıkıntısı.

AVCI: İNANILMAZ BİR BAĞLILIK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, SABAH SPOR'A taraftarlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Stadyuma ilk çıkarken tribünlere bakıyorum ve dolu olduğunu gördüğümde inanılmaz mutlu oluyorum. İnanılmaz bir aidiyet, inanılmaz bir bağlılık. Bir maç bile tribünleri boş görmedim. Ve gerçekten tarftarımızla birlikte uyum içerisinde birlikte defans, birlikte hücum yapmayı başardık" ifadelerini kullandı.




350 M2'LIK AFİŞ
TRABZON'DA bir otelin ön cephesine asılan 350 metrekarelik Trabzonspor afişi, taraftarların ilgi odağı oldu. 3 ay boyunca çizim çalışması sürdürülen afişin üzerinde, vefat eden eski Trabzonsporlu futbolcu ve teknik direktörlerden Özkan Sümer, eski kulüp başkanı Şamil Ekinci, teknik direktör ve futbolcu Ahmet Suat Özyazıcı, sanatçı Kazım Koyuncu, şehit Eren Bülbül, Abdullah Avcı ile oyuncular yer aldı.

YENI STOPER TANDEMI HUGO VE AHMETCAN
TEKNİK direktör Abdullah Avcı, yeni stoper tandemini oluşturdu. Denswil'i sol beke kaydıran Avcı, stoperde ise Hugo- Ahmetcan ikilisini birlikte görevlendirecek. Kalan haftalarda bu tandemi birlikte oynatma düşüncesinde olan deneyimli hocanın orta saha, sol kanat ve sağ bek mevkilerinde de değişime gidebileceği belirtildi.

'UĞURLU' TEPKİSİ!
TRABZON'UN, Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maça Yaşar Kemal Uğurlu'nun atanmasına taraftarlar tepki gösterdi. Bordo-mavililer, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda "Yaşar Kemal Uğurlu bu maça kasıtlı atanmıştır, geçmişine bakmak yeterli", "Hakem performansı şimdiden maçın önüne geçecektir" yorumlarında bulundu.

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