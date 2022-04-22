12. adam her daim arkasında!

Bu sezon hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa koşan Trabzonspor'u, taraftarları bir an olsun yalnız bırakmadı. Kupadaki son Kayserispor karşılaşmasında da tribünler tamamen doldu.Tribünlerin tam kapasite açılmasından sonra ortalama 36 bine yükseldi.Trabzonspor'un seyirci ortalamasına en fazla yaklaşan kulüp 23 bin kişiyle Fenerbahçe ve 21 binle Galatasaray oldu.Fenerbahçe maçında tribündeki 40 bin 500 taraftarla rekor kırıldı. Kombinelerin çokluğu nedeniyle satışa çıkan az sayıdaki biletlerin hemen tükenmesi iseTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı,taraftarlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Stadyuma ilk çıkarken tribünlere bakıyorum ve dolu olduğunu gördüğümde inanılmaz mutlu oluyorum. İnanılmaz bir aidiyet, inanılmaz bir bağlılık.ifadelerini kullandı.TRABZON'DA bir otelin ön cephesine asılan 350 metrekarelik Trabzonspor afişi, taraftarların ilgi odağı oldu. 3 ay boyunca çizim çalışması sürdürülen afişin üzerinde, vefat eden eski Trabzonsporlu futbolcu ve teknik direktörlerden Özkan Sümer, eski kulüp başkanı Şamil Ekinci, teknik direktör ve futbolcu Ahmet Suat Özyazıcı, sanatçı Kazım Koyuncu, şehit Eren Bülbül, Abdullah Avcı ile oyuncular yer aldı.TEKNİK direktör Abdullah Avcı, yeni stoper tandemini oluşturdu. Denswil'i sol beke kaydıran Avcı, stoperde ise Hugo- Ahmetcan ikilisini birlikte görevlendirecek. Kalan haftalarda bu tandemi birlikte oynatma düşüncesinde olan deneyimli hocanın orta saha, sol kanat ve sağ bek mevkilerinde de değişime gidebileceği belirtildi.TRABZON'UN, Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maça Yaşar Kemal Uğurlu'nun atanmasına taraftarlar tepki gösterdi. Bordo-mavililer, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda "Yaşar Kemal Uğurlu bu maça kasıtlı atanmıştır, geçmişine bakmak yeterli", "Hakem performansı şimdiden maçın önüne geçecektir" yorumlarında bulundu.