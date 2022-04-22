Başkanlar bitirecek

Süper Lig'de ikincilik hedefine kilitlenen Fenerbahçe, transferde gözünün Kasımpaşa'nın 3 genç Türk yıldızına dikmiş durumda. Lacivert-beyazlı takımın çıkışında'yı özel olarak izleten teknik direkör İsmail Kartal yönetime olumlu rapor verdi.Üç oyuncunun geleceği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner arasında yapılacak görüşme sonrası netlik kazanacak. Ciner'le yakın temasta olan Koç, mevkiidaşıyla lig biter bitmez işi resmiyete dökecek.Gent'in kalesini koruyan Sinan Bolat'ın yanı sıra listedeÜST üste 5 galibiyet alan, 9 karşılaşmadır yenilmeyen F.Bahçe, çıkışını ateş hattından kurtulmaya çalışan Ç.Rize karşısında da sürdürmek istiyor. Rakibine son olarak 2018 Eylül'ünde 3-0 yenilen sarı-lacivertliler sonrasındaki 6 maçtan galibiyetle ayrıldı.