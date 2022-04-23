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Giriş Tarihi: 23.4.2022

Crespo’da kırık şoku!

Crespo’da kırık şoku!
Fenerbahçe taraftarlarının sevgilisi Miguel Crespo, dün Çaykur Rizespor maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Portekizli futbolcu, karşılaşmanın ikinci yarısında aldığı darbe sonrasında acılar içinde yerde kaldı. 66. dakikada yerini Gustavo'ya bırakan ve sahayı sedyeyle terk edip, ambulansla hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki orta sahadan kötü haber geldi. Crespo'nun ilk bulgularında, sağ ayak 5. Metatars kemiğinde (ayak tarak kemiği) non deplase kırık tespit edildiği açıklandı. Kulüpten yapılan duyuruda, oyuncunun kesin durumunun bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı bildirilirken, Crespo'nun sezonu kapattığı öğrenildi

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Crespo’da kırık şoku!
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