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Giriş Tarihi: 23.4.2022 18:11

Galatasaray kafilesi İzmir'e geldi

AA
Galatasaray kafilesi İzmir’e geldi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Altay'a konuk olacak Galatasaray, İzmir'e geldi.

Sarı-kırmızılı ekibi Adnan Menderes Havalimanı'nda taraftarı karşıladı. Arda Turan, taraftarların yanına gidip formalarını imzaladıktan sonra özçekim yaptı.

Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Sarı-kırmızılı ekibin Altay ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey."

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Altay-Galatasaray karşılaşmasında hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

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Galatasaray kafilesi İzmir'e geldi
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