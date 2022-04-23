Son dakika: Galatasaray’ın Altay maçı kadrosu belli oldu! Taylan, Feghouli, Morutan ve Barış Alper yok

23 NİSAN VE ST. JORDI GÜNÜ KUTLANDI

Antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Futbol Akademisi'ndeki çocuklara armağanlar verdi. Katalanlar'ın bayramı St. Jordi Günü dolayısıyla teknik direktör Domenec Torrent, tesislerdeki kadın çalışanlara gül hediye etti.