Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'ın Altay maçı kadrosu belli oldu! Taylan, Feghouli, Morutan ve Barış Alper yok
Giriş Tarihi: 23.4.2022 14:46 Son Güncelleme: 23.4.2022 14:50

Son dakika: Galatasaray'ın Altay maçı kadrosu belli oldu! Taylan, Feghouli, Morutan ve Barış Alper yok

AA
Son dakika: Galatasaray’ın Altay maçı kadrosu belli oldu! Taylan, Feghouli, Morutan ve Barış Alper yok

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Altay ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Gribal enfeksiyon geçiren Taylan Antalyalı, tedavisine devam edilen Sofiane Feghouli'nin yanı sıra Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz kamp kadrosuna alınmadı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

23 NİSAN VE ST. JORDI GÜNÜ KUTLANDI
Antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Futbol Akademisi'ndeki çocuklara armağanlar verdi. Katalanlar'ın bayramı St. Jordi Günü dolayısıyla teknik direktör Domenec Torrent, tesislerdeki kadın çalışanlara gül hediye etti.

KADRODA 4 EKSİK VAR
Gribal enfeksiyon geçiren Taylan Antalyalı, tedavisine devam edilen Sofiane Feghouli'nin yanı sıra Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz kamp kadrosuna alınmadı. Karşılaşma için bugün İzmir'e gidecek Galatasaray'ın, kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.

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Son dakika: Galatasaray'ın Altay maçı kadrosu belli oldu! Taylan, Feghouli, Morutan ve Barış Alper yok
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