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Giriş Tarihi: 23.4.2022 13:37 Son Güncelleme: 23.4.2022 13:53

Yılmaz Vural: Kariyerimde 30 takım çalıştırdım

AA
Yılmaz Vural: Kariyerimde 30 takım çalıştırdım

Teknik direktör Yılmaz Vural, kariyeri boyunca 30 takımı çalıştırdığını söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fenerbahçeliler Topluluğu ve Edirne Fenerbahçeliler Derneği iş birliğinde TÜ Devlet Konservatuarı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte teknik direktör Vural, sevenleriyle buluştu.

Vural, Edirnespor Başkanı Savaş Üner moderatörlüğünde gerçekleşen programda soruları cevapladı. 53 yıldır futbolun içinde olduğunu ifade eden Vural, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde takım çalıştırdığını söyledi.

Teknik direktörlük de 36. yılı geride bıraktığını anlatan Vural, "Kariyerimde 30 takım çalıştırdım. Türkiye'nin her bölgesinde 2-3 kez bulundum ve antrenörlük yaptım. O yüzden Türkiye'yi iyi bilirim. Oralarda neler oluyor köyünden kasabasına kadar bilirim" ifadelerini kullandı.

Vural, futbolun gelişmesi için çalışmalar yapılması ve altyapıya önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Yılmaz Vural: Kariyerimde 30 takım çalıştırdım
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