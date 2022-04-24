Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyon Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig’e yükselen ilk takım oldu!
Giriş Tarihi: 24.4.2022 17:15 Son Güncelleme: 24.4.2022 17:41

Şampiyon Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig’e yükselen ilk takım oldu!

İHA
Şampiyon Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig’e yükselen ilk takım oldu!

Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş oldu.

Son 11 yılda 7 kez play-off oynayan Sakaryaspor, 1. Lig özlemini Serik Belediyespor deplasmanında sonlandırdı. Bir zamanlar Süper Lig'in önemli takımları arasında yer alan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna katkı sağlayan Sakaryaspor, uzun süredir alt liglerde mücadele ediyor.

Son olarak geçtiğimiz sene ezeli rakibi Kocaelispor'a final karşılaşmasında yenilerek bir kez daha şampiyonluk yolunda direkten dönen Sakaryaspor, bu kez şampiyonluğunu Serik deplasmanında ilan etti. Antalya İsmail Ogan Stadyumu'ndan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Sakaryaspor, ligin 36. haftasında 81 puan ile şampiyonluğunu ilan ederken, Serik Belediyespor ise 39 puanda kaldı.

Yıllardır play-off finallerine adını yazdıran Sakarya'nın cadde ve sokakları ise yeşil-siyahlı bayraklar ile donatılmıştı. Şehirde günler öncesinde başlayan şampiyonluk atmosferinin ise takımın Sakarya'ya dönmesi ile coşkulu bir şekilde devam etmesi bekleniyor. 2011 yılında Antalya'da oynanan Play-off maçlarında Bandırmaspor'u eleyerek 1. Lig'e çıkmayı başaran yeşil-siyahlı takım, 2011-2012 sezonunda düşüşe geçerek bu zamana kadar 2. ve 3. Lig'lerde mücadele etti.

2010 yılından bu yana 7 kez play-off mücadelesi veren yeşil-siyahlı ekip, TFF 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk hedefine ulaştı. Öte yandan, şampiyon takımın 1 Mayıs tarihinde kendi sahasında oynayacağı Kahramanmaraş maçının ardından kupayı havaya kaldırması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SABAH'ın hediye haberi CHP Genel Merkezi'ni karıştırdı! Özel kalemden artanlar Kılıçdaroğlu'na gidiyor
Son dakika! Çavuşoğlu: Rusya'dan Suriye'ye giden uçaklara hava sahasını kapattık
Bakan Çavuşoğlu Türkiye aleyhine slogan atan protestoculara cevabını verdi! Yaptığı hareket damga vurdu
Dünyanın gündemine oturan 'Teravih Treni' görüntüsü: O imam SABAH'a konuştu: Ailecek gelmeye başladılar
Başkan Erdoğan iftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla çay içti
Gizemli hepatit paniği: Bu belirtiler ile ortaya çıkıyor! Koronavirüs ile bağlantısı var mı?
Son dakika: İngiliz basınından 'TÜRKİYE' provokasyonu
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Çok konuşulacak trafik sigortası kararı geldi
TBMM'de renkli dakikalar! Çocuklar 'Hayır' oyu verince Mustafa Şentop Özgür Özel'e seslenerek espriyi patlattı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyon Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig’e yükselen ilk takım oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA