Şampiyon Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig’e yükselen ilk takım oldu!

Yıllardır play-off finallerine adını yazdıran Sakarya'nın cadde ve sokakları ise yeşil-siyahlı bayraklar ile donatılmıştı. Şehirde günler öncesinde başlayan şampiyonluk atmosferinin ise takımın Sakarya'ya dönmesi ile coşkulu bir şekilde devam etmesi bekleniyor. 2011 yılında Antalya'da oynanan Play-off maçlarında Bandırmaspor'u eleyerek 1. Lig'e çıkmayı başaran yeşil-siyahlı takım, 2011-2012 sezonunda düşüşe geçerek bu zamana kadar 2. ve 3. Lig'lerde mücadele etti.