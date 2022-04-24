Son dakika: Aykut Kocaman’dan bomba itiraflar! Fenerbahçe ve istifa sözleri...

Teknik Direktör Aykut Kocaman, NTV ekranlarında yayınlanan Kırılma Anı programında Fenerbahçe ile ilgili çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemlere ait çarpıcı ifadeler söyledi. İşte o sözler...
"Planlamamda sportif direktörlük yoktu. Teknik direktörlüğün arkasında profesyonel yöneticilik kısmına doğru kulüplerin geçmesi gerekiyordu. Olabilirdi. Bu biraz da başkanla benim aramdaki geçmişe dayanan ilişkiye bağlı olarak, ihtiyaç olması hasebi, Fenerbahçe'ye dönüş tarafı biraz daha ağır bastı. Kariyer planlamasının dışına taştı. Yaşayarak öğrenirim diyordum. Sportif direktörlük tarafına geçtim."
"SPORTİF DİREKTÖR OLARAK KALMAYI TERCİH EDERDİM"
"Daum'la ilgili bir karar verildi ve gönderildi. Kulübün üstünde muazzam bir yıkım var. Yine son hafta şampiyonluk kaçırıldı. Uzatma dakikalarında altıpasın içerisinden 3 pozisyon kaçtı. Normalde atarlar onları. O goller olsaydı, Daum gönderilmeyecekti ve hiç böyle bir şey olmayacaktı. Trabzonspor maçında o gün, galibiyeti ve şampiyonluğu, sportif direktör olarak kalmayı tercih ederdim. Öyle bir yıkımın olmasını istemezdim."
"BENFİCA'YA KARŞI İLK MAÇTA HAYATI DURDURMAK İSTEDİM"
"Benfica'ya karşı ilk maçta hayatı durdurmak isterdim. Temel sorunu gözardı etmeden geçersek anları konuşuruz. Zihnim öyle çalışmıyor. Benfica Avrupa'da 12. yarı finalini oynuyordu, bizse ilk kez yarı finaldeydik. Oyuncular zihinsel, ruhsal, bedensel olarak maksimuma çıkıyorlar. Bu da biriken bir yorgunluktu. Takımın ana omurgası hem Topal, hem Meireles ve aynı zamanda o maçların en önemli oyuncusu Webo aynı anda cezalı duruma düştü. Bu 3 oyuncu o yorgunlukla cezalı oldular aslında. Belki o sahneyi yapma şansımız yükselecekti.
"Biraz daha aşina olsaydık çeyrek finallere, yarı finallere daha farklı olurdu. 40'ıncı dakikalarda Kuyt ve Selçuk birbirine girdi bir topta. Selçuk sahadan sedyeyle çıktı. Kuyt'ın kaburgasında çatlak oldu, öyle oldu. 60'ıncı dakikalarda Gökhan'ın çenesi kırıldı. 3 kulvarda giderken kupa maçlarında yaptığımız rotasyonlu kadroya döndü takım. Eskişehir ile oynadığımız kadroya döndü. Tarihin en önemli maçında ana grubun dışında oyuncularla sahadaydık. Özellikle 60'dan sonra... Son ana kadar kucağımızdaydı tur. 2-1'den sonra Kuyt'ın en iyi vuruşu yaptığı yerden boş kaleye yapabileceği bir vuruş vardı. Kuyt yan filelere vurdu. Belki orada direnci artırabilirdi."
"ÇOK SIK AĞLIYORUM"
"Son zamanlarda fazla duygusallaştım. TV'de, film ve haber izlerken... Bakışlardaki umutsuzluk beni çok etkiliyor. Çok sık ağlıyorum son dönemlerde."
"AZİZ YILDIRIM DÖNEMİNDE GELMEZ DENİLEN OYUNCULAR GELDİ"
Aykut Kocaman: "Aziz Yıldırım, 2003 yılı sonrasında seviyeyi farklı bir yere taşımıştı. Fenerbahçe farklı bir seviyeye çıkmıştı. Gelmez denilen oyuncular geldi. Ortega, Alex, Carlos, Anelka..."
4 KEZ İSTİFA ETMİŞ OLABİLİRİM
"4 defa istifa etmiş olabilirim, doğrudur. Başkanla olan bir konuşmamız var. Esas ana problem, daha sonra söylediğim gibi yorgunluktu. İkinci ve üçüncü seneler yorgun geçti. Hata yapma ihtimalim çok yüksekti. 2013'teki takımın büyüme, gelişme ihtimali çok yüksekti. Mesleki olarak yaptığım hatalı bir davranıştır. Ancak kendimi zihinsel olarak yukarıda hissetmiyordum."
"2013'e yorgunluk anıydı, hata dedim. 2018'de uyumlu takımı görmüştüm. Normal şartlarda ayrılmam gerekiyordu. Beni bilenler ayrılacağımı bilirlerdi. Dedim ki kendi kendime 'Yutkun bekle', devam etme ihtimali çok azdı. Öyle tahmin ediyordum. O ihtimal varsa bile o ihtimali bekleyeyim, aynı hatayı yapmayayım. Uyumlu takımı yakalamıştım, bunu yakalamak çok zordu. Bütün çalışmalar, davranışlar, antrenmanlar, adam almalar, çıkarmalar bunun içindi. Beklentim çok minimaldi. Kararı ben vermiş olmayayım dedim, ben vermek istemedim."
"MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRMAK İSTERİM"
"Milli takım, benim mesleğimdeki en önemli temsil yeri. Bizim gibi büyük takımlarda oynamış, çeşitli başarılar elde etmiş oyuncular başladıktan sonra zirve Fenerbahçe'dir. Bu işin mesleki anlamdaki noktası. Onursal anlamda en önemli yeri milli takımdır. Türk meslektaşlarım için en önemli yeridir. Olmasını çok isterim ama polemik üretilmesin. Olabilecekse olsun. Şu an için söylemek gerekirse başka bir yapılanma oluyor orada. Umarım bunu başarırlar, becerirler. Hepimiz iyi duygular yaşarız. Milli takım çok başka, çok onurlu bir yer."