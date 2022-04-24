Son dakika: Aykut Kocaman’dan bomba itiraflar! Fenerbahçe ve istifa sözleri...

"MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRMAK İSTERİM"

"Milli takım, benim mesleğimdeki en önemli temsil yeri. Bizim gibi büyük takımlarda oynamış, çeşitli başarılar elde etmiş oyuncular başladıktan sonra zirve Fenerbahçe'dir. Bu işin mesleki anlamdaki noktası. Onursal anlamda en önemli yeri milli takımdır. Türk meslektaşlarım için en önemli yeridir. Olmasını çok isterim ama polemik üretilmesin. Olabilecekse olsun. Şu an için söylemek gerekirse başka bir yapılanma oluyor orada. Umarım bunu başarırlar, becerirler. Hepimiz iyi duygular yaşarız. Milli takım çok başka, çok onurlu bir yer."