Antalyaspor’a Kayseri freni

SÜPER Lig'de son haftaların en formda takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken, 52'de konuk takım öne geçti.Akdeniz ekibi, 56'daeşitliği yakaladı. 66'da Kayseri, Ramazan Civelek'le mutlak bir pozisyondan faydalanamadı. 87'de de Emrah'ın vuruşunu kaleci Boffin güçlükle kurtardı. Maçta başka gol sesi çıkmayıncaHikmet Karaman'ın ekibi de yenilmezlik serisini 3'e çıkardı.