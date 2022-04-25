Antalyaspor’a Kayseri freni

SÜPER Lig'de son haftaların en formda takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken, 52'de konuk takım öne geçti. Antalyasavunmasının tüm çabalarınarağmen topu önünde bulanAttamah, sarı-kırmızılılaraüstünlüğü getirdi. Akdeniz ekibi, 56'da Haji Wright'ın cezasahası dışından attığı müthişgolle eşitliği yakaladı. 66'da Kayseri, Ramazan Civelek'le mutlak bir pozisyondan faydalanamadı. 87'de de Emrah'ın vuruşunu kaleci Boffin güçlükle kurtardı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Nuri Şahin'inAntalyaspor'unun 6 maçlıkgalibiyet serisi son buldu. Hikmet Karaman'ın ekibi de yenilmezlik serisini 3'e çıkardı.