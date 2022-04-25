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Giriş Tarihi: 25.4.2022

Antalyaspor’a Kayseri freni

Antalyaspor’a Kayseri freni
SÜPER Lig'de son haftaların en formda takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken, 52'de konuk takım öne geçti. Antalya savunmasının tüm çabalarına rağmen topu önünde bulan Attamah, sarı-kırmızılılara üstünlüğü getirdi. Akdeniz ekibi, 56'da Haji Wright'ın ceza sahası dışından attığı müthiş golle eşitliği yakaladı. 66'da Kayseri, Ramazan Civelek'le mutlak bir pozisyondan faydalanamadı. 87'de de Emrah'ın vuruşunu kaleci Boffin güçlükle kurtardı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Nuri Şahin'in Antalyaspor'unun 6 maçlık galibiyet serisi son buldu. Hikmet Karaman'ın ekibi de yenilmezlik serisini 3'e çıkardı.

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Antalyaspor’a Kayseri freni
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