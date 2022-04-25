Düellonun galibi Konya

Şampiyonlar Ligi hedefi için galibiyet arayan İttifak Holding Konyaspor, küme düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında zorlansa da 3 puanı almasını bildi.20'de Yeni Malatyasporlu Campi'nin kaleci ile karşı karşıya kalan rakibini ceza sahası dışında düşürüp kırmızı kart görmesi ile konuk takım iyice rahatladı. 37'de Ahmed Hassan farkı ikiye çıkarırken ev sahibi 47'de Tetteh'in golü ile farkı azalttı: 1-2.Beyaz noktanın başına geçen Dicko farkı yeniden bire indirse de kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi Konyasporkazandı.