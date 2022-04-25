Düellonun galibi Konya

Yeni Malatya-Konya karşılaşmasında iki takım da sadece hücumu düşününce goller art arda geldi. Üç puanı alan yeşil-beyazlılar, Devler Ligi yarışını sürdürdü
Şampiyonlar Ligi hedefi için galibiyet arayan İttifak Holding Konyaspor, küme düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında zorlansa da 3 puanı almasını bildi. 7. dakikadaSüper Lig'in en çok skorkatkısı yapan stoperlerindenbiri olan AbdülkerimBardakçı'nın kafa vuruşu ileKonyaspor öne geçti. 20'de Yeni Malatyasporlu Campi'nin kaleci ile karşı karşıya kalan rakibini ceza sahası dışında düşürüp kırmızı kart görmesi ile konuk takım iyice rahatladı. 37'de Ahmed Hassan farkı ikiye çıkarırken ev sahibi 47'de Tetteh'in golü ile farkı azalttı: 1-2. 59'da yeşil-beyazlılarSkubic ile yeniden farkı ikiyeçıkarıp kısa süre için nefesalırken 63'te Yeni Malatyapenaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Dicko farkı yeniden bire indirse de kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi Konyaspor 3-2 kazandı.