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Giriş Tarihi: 25.4.2022

Düellonun galibi Konya

Düellonun galibi Konya

Yeni Malatya-Konya karşılaşmasında iki takım da sadece hücumu düşününce goller art arda geldi. Üç puanı alan yeşil-beyazlılar, Devler Ligi yarışını sürdürdü

Şampiyonlar Ligi hedefi için galibiyet arayan İttifak Holding Konyaspor, küme düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında zorlansa da 3 puanı almasını bildi. 7. dakikada Süper Lig'in en çok skor katkısı yapan stoperlerinden biri olan Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşu ile Konyaspor öne geçti. 20'de Yeni Malatyasporlu Campi'nin kaleci ile karşı karşıya kalan rakibini ceza sahası dışında düşürüp kırmızı kart görmesi ile konuk takım iyice rahatladı. 37'de Ahmed Hassan farkı ikiye çıkarırken ev sahibi 47'de Tetteh'in golü ile farkı azalttı: 1-2. 59'da yeşil-beyazlılar Skubic ile yeniden farkı ikiye çıkarıp kısa süre için nefes alırken 63'te Yeni Malatya penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Dicko farkı yeniden bire indirse de kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi Konyaspor 3-2 kazandı.

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Düellonun galibi Konya
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