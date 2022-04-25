Hatay durdu, şehir coştu

MEDIPOL Başakşehir, Hatay'ı kendi sahasında farklı devirip, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada ev sahibi, ikinci yarıda vites yükseltti. 65'te Deniz Türüç ile öne geçen İstanbul ekibi 77'de kaptan Mahmut Tekdemir ile skoru 2-0'a getirdi. 88'de bir kez daha sahneye çıkan Deniz Türüç maçın da skorunu 3-0 olarak belirledi.Konuk takımda ise düşüş devam etti... En son 12 Mart'ta Karagümrük'ü deviren Ömer Erdoğan'ın öğrencileri ardından