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Giriş Tarihi: 25.4.2022

Hatay durdu, şehir coştu

Hatay durdu, şehir coştu
MEDIPOL Başakşehir, Hatay'ı kendi sahasında farklı devirip, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada ev sahibi, ikinci yarıda vites yükseltti. 65'te Deniz Türüç ile öne geçen İstanbul ekibi 77'de kaptan Mahmut Tekdemir ile skoru 2-0'a getirdi. 88'de bir kez daha sahneye çıkan Deniz Türüç maçın da skorunu 3-0 olarak belirledi. Sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı da Medipol Başakşehir aynı skorla kazanmıştı. Konuk takımda ise düşüş devam etti... En son 12 Mart'ta Karagümrük'ü deviren Ömer Erdoğan'ın öğrencileri ardından 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı, hiç kazanamadı.

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Hatay durdu, şehir coştu
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