Rekora doymuyor

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Giriş Tarihi: 25.4.2022

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YENI Malatya ağlarını da boş geçmeyen Konyaspor, kulüp tarihinin en uzun gol serilerinden birini sürdürüyor. Yeşil-beyazlı kulüp, Süper Lig'deki son 13 karşılaşmasında da skor üretirken rekorunu Yeni Malatya deplasmanında daha da geliştirerek (14) yoluna devam ediyor.

Dışarıda artık kendine geldi!
KONYASPOR bu sezon özellikle dış sahadaki kayıpları ile zirve yarışından geriye düştü. İç Anadolu temsilcisi, 13 Şubat'ta Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor'a yenildikten sonra rakip sahada oynadığı 6 maçta sadece 1 kez kazanırken 5 mağlubiyet gördü. İlhan Palut'un talebeleri dün alınan galibiyetle birlikte 2 maç sonra da deplasmanda kazanmayı bildi.

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