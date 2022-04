Sihirbaz işbaşında

Bu sonuçla sarı-kırmızılıların deplasmandaki 3'te 0'lık serisi son bulduorta saha düzeni düşünün ki; rakibin her hücuma çıkışı ciddi atağa dönsün.8. dakikada ceza sahası sol iç tarafında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, küçük bir feyk ile rakibini kendi sağına doğru gönderip sola çekti topu ve sol ayağı ile yaptığı vuruş ağları buldu. Vuruşun klaslığı, muntazamlığı bir kez daha Kerem'in kalitesini ortaya koydu.Altay yarı sahasına bile gidemedi. En başta bahsettiğimiz orta saha da zaten bunun en büyük nedeniydi. Gomis'in çaresizliği her pozisyonda gözler önüne serilirken Altay'ın gol bulamaması mucizeydi. Neredeyse her mevkide dökülen takımı ayağa kaldırmak sadece bir başkanlık seçimi ile olmayacak gibi gözüküyor…GALATASARAY'I bu sezon golleriyle sırtlayan Kerem Aktürkoğlu, İzmir'de de Altay ağlarını havalandırdı.Yıllık 7 milyon TL ücret kazanan Kerem Aktürkoğlu, takımının kasasına da ciddi bir katkı sağladı. Gol ve asist gerçekleştirdiği karşılaşmalarda Galatasaray, 13,5 milyon TL puan primi elde etti.GALATASARAY'DA Bafetimbi Gomis ilk yarıda net fırsatlardan yararlanamayınca taraftarın tepkisini çekti. Torrent, 36 yaşındaki Fransız yıldızı 66. dakikada oyundan alarak, yerine Mohamed'i sahaya sürdü. Sarıkırmızılı takıma devre arasında 1.5 yıllık imza atan Gomis, maç sonrası şöyle konuştu: "Fiziksel olarak daha iyi duruma geliyorum. Gelecek sene iyi işler yapacağız. En iyi gol atan oyunculardan olacağım."GALATASARAY, 30 puanlı Altay'ı yenerek 47 puana ulaştı ve bu sonuçla küme düşme tehlikesini matematiksel olarak da atlattı.Bu durumda kazanılacak 12 puana karşılık aradaki fark 11 olacaktı.MAÇIN ikinci yarısında sakatlanan Marcao 55. dakikada oyundan alındı. Brezilyalı stoper, saha kenarına gelirken de çok yavaş hareket edince sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Sarıkırmızılı futbolcu, takımının önümüzdeki hafta evinde Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.Galatasaray'da Kerem'in golünün asistini yapan Berkan Kutlu, maçın ardından şöyle konuştu: "İstediğimiz gibi bir yıl olmadı.Bu camiada büyük beklentiler olduğunu biliyorum. Zamanla kendimi toparladım. Beklenen Berkan'ı gösteremediğimin farkındayım. Yavaş yavaş daha iyiye gideceğiz."