Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor’dan kusuruz hücum!

Spor Toto Süper Lig'de 34 hafta sonunda 76 puanla liderliğini sürdürerek 35. hafta öncesi şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor'un hücum oyuncuları durdurulamadı.

Ligde 34 haftalık dönemde 63 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili takımda, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibinde, Cornelius 14, Nwakaeme 11, Djaniny 9, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7 ve Visca 5 gol olmak üzere hücum oyuncuları toplam 54 gole imza attı.

Trabzonspor'da Marek Hamsik ve sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho 2'şer, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı'nın yanı sıra Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Bruno Peres de 1'er gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kendi kalesine attığı golle geldi.