240 saniyelik yarış

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı olan bordo-mavili takımın cumartesi günü oynayacağı tarihi maça tribünde tanıklık etmek isteyenler biletleri 4 dakika içinde tüketti
Süper Lig şampiyonluğu için sadece 1 puana ihtiyaç duyan Trabzonspor'un bu tarihi anına şahitlik etmek isteyen taraftarlar, Antalyaspor maçında statta olabilmek için dün büyük bir yarış verdi. 40 bin782 biletin, 27 bin958 adeti kombineolarak daha öncedensatıldığı içincumartesi günkükarşılaşmadamisafir tribünüdahil 12 bin 824 bilet satışaaçıldı. En ucuzu 500 TL'den satılan biletler için sabahın erken saatlerinde ilçelerden gelen vatandaşlar, gişe önünde izdiham oluşturdu. 13.00'te gişelerden ve Passolig'den satışına başlanan biletler 240 saniye içinde tükendi.
BÜYÜK KUTLAMA ALTAY SONRASI
Sezonun ikinci yarısında tribünlerinde boş yer kalmayan Trabzonspor'un, Antalyaspor ile oynayacağı maç sonunda da küçük çaplı şampiyonluk kutlamaları yapılacağı ama esas kutlamaların 37. haftadaki Altay karşılaşması sonrasında gerçekleştirileceği belirtildi.
ZİRVENİN SIRRI HÜCUM HATTINDA
LIGDE 34 haftalık dönemde 63 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili takımda, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibinde,Cornelius 14, Nwakaeme 11, Djaniny9, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7 veVisca 5 gol olmak üzere hücum oyuncularıtoplam 54 gole imzasını koydu. Trabzonspor'da Hamsik ve sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho 2'şer, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı'nın yanı sıra Dorukhan, Hugo, Peres de 1'er gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kendi ağlarını sarsmasıyla geldi.
KRALLIK AŞKINA
LIGDE 14 golle krallık yarışı veren Cornelius, kalan 4 haftada önündeki Hatayspor'dan El Kaabi (15) ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok (15) ile Karagümrük'ten Pesic (14), Beşiktaş'tan Batshuayi (14) ve Rize'den Pohjanpalo'yu (14) geçmeye çalışacak.
SON ANTRENMAN STATTA
DÜNÜ izinli geçiren Trabzonspor'un, Antalyaspor maçı öncesi son antrenmanını Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapmayı planladığı öğrenildi. Karadenizekibinin, şampiyonluğu garantileme fırsatıolduğu haftada cuma günü çalışmasınıtaraftara açık bir şekilde kendi stadındagerçekleştireceği belirtildi.
FORMADAN 66 MİLYON TL
TRABZONSPOR, sezona başlarken kulüp tarihinin en yüksek ürün ve kombine satış rakamına ulaşmayı hedefliyordu. Kombinede 27 bin adet ile istediğini başaran bordo-mavililer, formada da 220 bine ulaşarak 192 bin olan rekoru yenilerken toplamda 66 milyon TL'lik önemli bir gelir elde edildi.