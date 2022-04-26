240 saniyelik yarış

Süper Lig şampiyonluğu için sadece 1 puana ihtiyaç duyan Trabzonspor'un bu tarihi anına şahitlik etmek isteyen taraftarlar, Antalyaspor maçında statta olabilmek için dün büyük bir yarış verdi.En ucuzu 500 TL'den satılan biletler için sabahın erken saatlerinde ilçelerden gelen vatandaşlar, gişe önünde izdiham oluşturdu. 13.00'te gişelerden ve Passolig'den satışına başlanan biletler 240 saniye içinde tükendi.Sezonun ikinci yarısında tribünlerinde boş yer kalmayan Trabzonspor'un, Antalyaspor ile oynayacağı maç sonunda da küçük çaplı şampiyonluk kutlamaları yapılacağı ama esas kutlamaların 37. haftadaki Altay karşılaşması sonrasında gerçekleştirileceği belirtildi.LIGDE 34 haftalık dönemde 63 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili takımda, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.Trabzonspor'da Hamsik ve sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho 2'şer, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı'nın yanı sıra Dorukhan, Hugo, Peres de 1'er gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kendi ağlarını sarsmasıyla geldi.LIGDE 14 golle krallık yarışı veren Cornelius, kalan 4 haftada önündeki Hatayspor'dan El Kaabi (15) ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok (15) ile Karagümrük'ten Pesic (14), Beşiktaş'tan Batshuayi (14) ve Rize'den Pohjanpalo'yu (14) geçmeye çalışacak.DÜNÜ izinli geçiren Trabzonspor'un, Antalyaspor maçı öncesi son antrenmanını Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapmayı planladığı öğrenildi.TRABZONSPOR, sezona başlarken kulüp tarihinin en yüksek ürün ve kombine satış rakamına ulaşmayı hedefliyordu. Kombinede 27 bin adet ile istediğini başaran bordo-mavililer, formada da 220 bine ulaşarak 192 bin olan rekoru yenilerken toplamdaönemli bir gelir elde edildi.