Güvenç Kurtar, Dört Büyükler’i SABAH Spor’a yorumladı:

Kariyerinde bugüne kadar 20 takım çalıştıran tecrübeli teknik direktör Güvenç Kurtar,'a özel açıklamalarda bulundu. Torrent için, 'Sınıfta kaldı' diyen Kurtar,ifadesini kullandı.Her şey başarıyla paralel. Ali Koç başkanın 4. senesi. İlla ki şampiyon olmak istiyor, başarılı olmak istiyor. Yani bunu riske atacak bir şeye giremez.Ben de İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de kalmasından yanayım ama son 4 maçta alacağı sonuçlar da önemli" ifadesini kullandı.İki maç oynattı, çok abarttılar,şöyle hoca böyle hoca... Benİsmael'in, Önder Karaveli'den pekfazla bir şey yaptığını düşünmüyorum"derken, Galatasaray TeknikDirektörü Torrent'in de sınıfta kaldığınıvurguladı. Kurtar, "Torrent,F.Bahçe maçında orta sahada Berkanve Taylan'ı oynattı.KarşılaşmadaOsayi-Samuel otoban gibi gidiyor.Şimdi sen bunu göremiyorsano zaman sınıfta kaldın demektir"yorumunu yaptı.F.BAHÇE'NINHemen göklereçıkarmayalımama çokiyi, hak ediyorher şeyi.Müthiş bir futbolcu geliyor.İnşallah A MilliTakım kaptanı olur, Barcelona,Real Madrid gibitakımlarda oynar. İyi birailesi var, kültürlü...Böyle devamettiği müddetçe de çokbaşarılı olur" dedi.Arda'yı sarı-lacivertlilerin efsanelerinden Can Bartu'ya benzeten Kurtar, "Onu andırıyor.Fenerbahçe'de aklıma gelen bu iki isim var. Şu anda Arda'yı satmazlar diye düşünüyorum. Gitse sanki orada daha kıymetli olur gibime geliyor. Biz de iftihar ederiz, gurur duyarız. Teklifler varsa önünü açsın Fenerbahçe, gitsin Avrupa'da oynasın" diye konuştu.HUKUKTA son sınıfta okuduğunu söyleyen Kurtar, "Bitiremeyeceğiz galiba. Bir rol model olayım dedim. İte kaka, zar zor son sınıfa geldim. Ama çok zor yani.Bir de bütün vaktini derslere ayırman lazım. Nasıl bitireceğim okulu bilmiyorum. Çok zor soru soruyorlar.Anca öyle yetiştirebiliyorsun. Aldığın puan ise 50.Avukatlık yapmayı düşünmüyorum" ifadesini kullandı.TRABZONSPOR bu sezonun en iyi futbol oynayan takımı. İyi futbolcuları var. Teknik heyet, yönetim, bilhassa taraftarlar bütünleşti. Trabzonspor camiası bir bütün oldu. Bu da başarıyı getirdi. Tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah Avrupa kupalarında da aynı başarıyı devam ettirirler. Yabancı kuralına da değinmek istiyorum... Kulüpler Birliği'nin teklifini ben olsam dikkate almam. 14 tane yabancı aldılar, ülke puanı geriledi. Bana bunun cevabını veremezler. BAL Ligi'nde 9 takım var, sadece 16 maç oynuyorlar. Bu çocuklar nerede oynayacaklar? Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maç sayısı artırılabilir mesela.Galatasaray bu sezon Fatih Hoca'yla Avrupa'da iyi bir başarı gösterdi. Dış basına verdiği röportajda 'Ayrılmayı beklemiyordum' diye bir mesaj iletmişti. Bana göre Fatih Hoca'ya haksızlık yapıldı. Madem bir gençleştirme operasyonu yapıyorsunuz, sonuna kadar gideceksiniz. Avrupa kupalarında da başarılı olmuş bir takımın hocasıydı. Mesela 6 numara lazımken 8 ve 10 numara Cicaldau ve Morutan'ı aldı. Fatih Hoca kendine çok güvendiği için ileriye dönük, G.Saray'ın para kazanacağı futbolcular olduğu için böyle bir yola girdi. Kaleci Muslera'nın sakatlanması da puan kayıplarına sebep oldu. Fatih Hoca'nın ayrılması camia için de hoş olmadı. Ben şahsen üzüldüm.