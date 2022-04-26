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Giriş Tarihi: 26.4.2022

Önemli kararlar alacağım!

Önemli kararlar alacağım!

Valerien İsmael: “Emirhan’a fırsat verdim çünkü kiminle yürüyüp yürümeyeceğimize karar vereceğiz. Gol atan futbolcuya, bu kulübü sahiplenecek oyuncuya ihtiyacım var“

Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmael, takımla ilgili önemli mesajlar verdi. Oyun içinde büyük hatalar yaptıklarını belirten Fransız hoca şunları söyledi: "Kazandığımız penaltının ofsayta takılması ve Larin'in kaçırdığı gol de maçın özeti gibi oldu. Taraftarımız büyük destek verdi ama bizim için zor bir gece oldu. Hücumda daha acımasız olmamız gerek. Emirhan'a fırsat verdim. Kimin ne yapabileceğini görüp, kiminle yürüyüp yürümeyeceğimize karar vereceğimiz haftalar bunlar. Kalan 4 maçtaki performanslarla değerlendirme yapacağız. Gol atan, bu kulübü sahiplenecek, oynamaktan mutlu olacak futbolcuya ihtiyacımız var. Gelecek sezon için bazı önemli kararlar almamız gerekecek."

GERGİNLİK!
İlk yarıda Muleka ile Ersin arasında gerginlik yaşandı. Kasımpaşalı oyuncu, Vida'nın faulüyle ceza sahasında yerde kaldı. Uzun süre kalkmayınca Beşiktaş kalecisi Ersin yanına gidip 'Niye yatıyorsun kalk' diye ısrar etti. Muleka önce tepkisiz kaldı. Ersin kolundan tutup kaldırmaya çalıştığında 22 yaşındaki santrfor eliyle Ersin'i yüzüne vurarak itti. Ortam gerildi. Yasin Kol iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

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Önemli kararlar alacağım!
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