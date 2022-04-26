Önemli kararlar alacağım!

Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmael, takımla ilgili önemli mesajlar verdi.Kazandığımız penaltının ofsayta takılması ve Larin'in kaçırdığı gol de maçın özeti gibi oldu. Taraftarımız büyük destek verdi ama bizim için zor bir gece oldu. Hücumda daha acımasız olmamız gerek. Emirhan'a fırsat verdim.Kalan 4 maçtaki performanslarla değerlendirme yapacağız.İlk yarıda Muleka ile Ersin arasında gerginlik yaşandı. Kasımpaşalı oyuncu, Vida'nın faulüyle ceza sahasında yerde kaldı. Uzun süre kalkmayınca Beşiktaş kalecisi Ersin yanına gidip 'Niye yatıyorsun kalk' diye ısrar etti. Muleka önce tepkisiz kaldı. Ersin kolundan tutup kaldırmaya çalıştığında 22 yaşındaki santrfor eliyle Ersin'i yüzüne vurarak itti. Ortam gerildi. Yasin Kol iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.