Rıdvan Yılmaz’a 5 milyon Euro!

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki yıldızı Rıdvan Yılmaz için talipler kulübün kapısını çalmaya başladı. Almanya, Fransa gibi ülkelerin takımlarının gözdesi olan Rıdvan için İtalya'dan Torino resmi teklif yaptı. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinin scoutlarıErsin'e teklif beklenirken Rıdvan için geldi. 5 milyon Euro'luk bonservis önerisi yapan İtalyanlar'a siyah-beyazlılar olumsuz yanıt verdi. Yönetim, rakamın yükseltilmesini talep etti ve sonraki satıştan pay istedi.SEZON sonu sözleşmesi bitecek oyuncularından Domagoj Vida ile yapılan görüşmelerde rakamsal olarak büyük ölçüde anlaşma sağlanmış ve 1.5 milyon Euro seviyesinde yıllık ücrete Hırvat futbolcu sıcak bakmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ise 2 yıllık kontrat isteyen tecrübeli stoperin bu talebine olumlu yaklaşmadığı belirtildi. 33 yaşındaki oyuncuya 1+1 yıllık teklif götürüldüğü kaydedildi.