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Giriş Tarihi: 26.4.2022

Rıdvan Yılmaz’a 5 milyon Euro!

Rıdvan Yılmaz’a 5 milyon Euro!

Beşiktaş’ın genç sol beki için Torino kapıyı çaldı. Ancak rakamı az bulan ve başka talipleri de olduğunu belirten siyah-beyazlılar, yeni ücret talep etti

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki yıldızı Rıdvan Yılmaz için talipler kulübün kapısını çalmaya başladı. Almanya, Fransa gibi ülkelerin takımlarının gözdesi olan Rıdvan için İtalya'dan Torino resmi teklif yaptı. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinin scoutları Ersin Destanoğlu'nu Fenerbahçe derbisinde izlemek için Vodafone Park'a gelmişti. Ersin'e teklif beklenirken Rıdvan için geldi. 5 milyon Euro'luk bonservis önerisi yapan İtalyanlar'a siyah-beyazlılar olumsuz yanıt verdi. Yönetim, rakamın yükseltilmesini talep etti ve sonraki satıştan pay istedi. Rıdvan için bu hafta Alman ekibi Frankfurt da resmi teklifini iletecek.

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SEZON sonu sözleşmesi bitecek oyuncularından Domagoj Vida ile yapılan görüşmelerde rakamsal olarak büyük ölçüde anlaşma sağlanmış ve 1.5 milyon Euro seviyesinde yıllık ücrete Hırvat futbolcu sıcak bakmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ise 2 yıllık kontrat isteyen tecrübeli stoperin bu talebine olumlu yaklaşmadığı belirtildi. 33 yaşındaki oyuncuya 1+1 yıllık teklif götürüldüğü kaydedildi.

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Rıdvan Yılmaz’a 5 milyon Euro!
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