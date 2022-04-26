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Giriş Tarihi: 26.4.2022 15:45 Son Güncelleme: 26.4.2022 15:50

Son dakika haberi: Radamel Falcao gelişmesi! Anlaşma sağlandı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika haberi: Radamel Falcao gelişmesi! Anlaşma sağlandı

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig devlerinden Galatasaray'da da forma giyen Rayo Vallecano'lu yıldız oyuncu Radamel Falcao ile ilgii sıcak gelişmeler yaşanıyor... 2022'de sözleşmesi sona erecek olan Kolombiyalı yıldızın sözleşme uzatıp uzatmayacağı ise merak konusu oldu. Peki; Falcao, İspanyol ekibi ile sözleşme yenileyecek mi? işte tüm detaylar... (Sabah.com.tr / DIŞ HABERLER)

Spor Toto Süper Lig devlerinden Galatasaray'da da forma giyen Rayo Vallecano'lu yıldız oyuncu Radamel Falcao ile ilgii sıcak gelişmeler yaşanıyor...

2022'de sözleşmesi sona erecek olan Kolombiyalı yıldızın sözleşme uzatıp uzatmayacağı ise merak konusu oldu. Peki; Falcao, İspanyol ekibi ile sözleşme yenileyecek mi?

İspanyol basınının haberine göre; Rayo Vallecano ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı forvet Radamel Falcao, önümüzdeki günlerde İspanyol kulübüyle 2023 yılına kadar bir sezon daha sözleşme imzalayacak.

İşte haberin detayları:

Yönetim kurulundan alınan kaynaklara göre kulübün niyeti, önümüzdeki günlerde, henüz eksik olan bazı küçük detayların tamamlanmasının ardından sözleşmenin imzalanmasına engel olmayacak şekilde.

Falcao'nun yenilemesini resmi hale getirmek iki tarafın da istediği bir hamle.

Ayrıca, Kolombiyalı yıldız Falcao, aynı sözleşmeyi istiyor ve maaş indirimi istemiyor.

36 yaşındaki Falcao, 4 Eylül 2021'de Rayo'ya imza attı. Sakatlıkları Kolombiyalı oyuncunun devamlılığını engelledi ve bu sezon şimdiye kadar 8'i ilk 11 olmak üzere 20 resmi maça çıktı ve 769 dakikalık maçta 5 gol kaydetti.

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