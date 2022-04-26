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Giriş Tarihi: 26.4.2022

Torrent ikna etmeli!

Torrent ikna etmeli!

Başkan adayı Metin Öztürk, “Yerli bir teknik direktör arayışımız var. Ama hocamız bizi ikna ederse devam ederiz” diyerek kapıyı açık bıraktı

G.Saray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk, GS TV'de konuştu. 21 sponsor ile anlaştıklarını belirten Öztürk, şunları söyledi: "Yerli bir teknik direktör arayışımız var. Biz bu başarısız durumun devam etmesine tahammül etmeyiz. Tazminata bakmayız ama hocamız bizi ikna ederse devam ederiz. Bizim aklımızda 2-3 teknik adam var, Galatasaray ile özdeşleşmiş, şampiyonluk yaşamış isimler var. Çim saha, Levent Nazifoğlu'nun işi olacak. Yaklaşık 25 milyon Euro'luk bir bütçe var. Efektif olarak kullanılırsa Galatasaray şampiyon olacaktır. Bütçe yetmezse kendi cebimizden vereceğiz. Önceliğimiz takımın ödemeleri olacak. 200 milyon TL hazır. TFF ile iyi ilişkiler kurup masada olmak istiyoruz."

ASLAN EN KÖTÜ SEZONU AŞTI!
G.SARAY, Altay galibiyeti ile birlikte 47 puana ulaşıp son yılların en kötü sezonu olma riskini de ortadan kaldırdı. Aslan 34 haftalık süreçlere bakıldığında 2010-11 sezonunda 46 puan toplarken sezonu 8. sırada tamamlamıştı. Bu sezon Fatih Terim ile başlanan dönemde Domenec Torrent ile yola devam eden sarı-kırmızılılar, son haftalarda aldıkları galibiyetlerle bir nebze de olsa moral bulurken en kötü 34 haftalık performans riskini de ortadan kaldırdı.
ÇAĞDAŞ HALICI

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