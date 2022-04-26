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Giriş Tarihi: 26.4.2022

Yiğido işini sağlama aldı

Yiğido işini sağlama aldı

Sivasspor, Alanyaspor’u Fajr’ın penaltı golüyle yenip kümede kalmayı garantiledi. Akdeniz ekibi ise üst üste 3. mağlubiyetiyle kan kaybetti

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarı karşılıklı atakların sonuçlandırılamamasıyla 0-0'lık eşitlikle geçilirken 51. dakikada Yiğidolar penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Faycal Fajr, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra gol sesi çıkmayınca kazanan kırmızı-beyazlılar oldu. Sivasspor 3 maçlık galibiyet hasretini (2B/1M) bitirirken kümede kalmayı garantiledi. Alanyaspor ise Avrupa kupaları için verdiği yarışta üst üste 3. mağlubiyetiyle yara aldı.

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Yiğido işini sağlama aldı
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