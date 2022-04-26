Yiğido işini sağlama aldı

Sivasspor, Alanyaspor’u Fajr’ın penaltı golüyle yenip kümede kalmayı garantiledi. Akdeniz ekibi ise üst üste 3. mağlubiyetiyle kan kaybetti
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarı karşılıklı atakların sonuçlandırılamamasıyla 0-0'lık eşitlikle geçilirken 51. dakikadaYiğidolar penaltı kazandı. Beyaznoktanın başına geçen FaycalFajr, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra gol sesi çıkmayınca kazanan kırmızı-beyazlılar oldu. Sivasspor 3 maçlık galibiyethasretini (2B/1M) bitirirken kümede kalmayı garantiledi. Alanyaspor ise Avrupa kupaları için verdiği yarışta üst üste 3. mağlubiyetiyle yara aldı.