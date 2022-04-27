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Giriş Tarihi: 27.4.2022 12:58 Son Güncelleme: 27.4.2022 13:02

Adaysız Altay kongresi! Başkan bulunamıyor...

DHA
Adaysız Altay kongresi! Başkan bulunamıyor...

Spor Toto Süper Lig'e yeni yükselen ve büyük umutlarlarla sezona başlayan İzmir temsilcisi Altay'da sular durulmuyor. Eski başkan Ekmekçioğlu'nun istifa etmesinden sonra başkanlık seçimi için yapılacak kongreye adaylığını koyan olmadı. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma ihtimali mucizelere bağlı olan, tarihi borç yükü ve transfer yasağı da bulunan Altay'da yarın gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi başkanlığa tek aday olması beklenen İbrahim Akman adaylıktan vazgeçti. 6 yıldır kulübü yöneten Özgür Ekmekçioğlu'nun istifa edip başkanlık görevini bırakmasının ardından liste hazırlığı yapan İbrahim Akman ile ilk olarak kulübün tesislerinde bir araya geldiklerini belirten Altay Yüksek Divan Kurulu Üyesi Murat Bora Dülger, "Bu toplantıda Sayın Akman ekibiyle birlikte bir hazırlık içerisinde olduğunu ve Sayın Ekmekçioğlu'ndan alacakları konusunda fedakarlık beklediğini Yüksek Divan Kurulu'muza bildirdi" dedi.

Dün siyah-beyazlı camianın önemli ismi İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde Özgür Ekmekçioğlu ve İbrahim Akman'ı, Prof. Dr. Ahmet Çoker'in de katılımıyla bir araya getirdiklerini belirten Murat Bora Dülger, "Benim de yer aldığım bu toplantıda Özgür Ekmekçioğlu, Sayın Özgener'in de isteğini geri çevirmeyerek 92 milyon TL'yi bulan alacağının 30 milyon TL'sini İbrahim Akman'ın aday olması durumunda bağışlayacağını ve kalan bölümüne ise temlik koymayacağını açıkladı. Akman, çok pozitif geçen bu toplantıdan ekibiyle birlikte durum değerlendirmesi yapacağını söyleyerek ayrıldı. Akşam saatlerinde ise aday olma fikrinden vazgeçtiğini Yüksek Divan Kurulu'muza iletti" diye konuştu.

SEÇİM SAAT 13.00'TE BAŞLAYACAK

Altay'ın seçimli olağanüstü genel kurulu yarın İzmir Atatürk Stadı'ndaki İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Konferans Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak. Siyah-beyazlı kulübün başında 6 yılda 3 şampiyonluk yaşayan Özgür Ekmekçioğlu yönetiminin görevi bırakacağı kongrede mevcut yönetimin ibrası oylanacak. Genel kurulda başkan adayı çıkmaması halinde geçici bir yönetim ya da kongre divanı yetki alıp yeniden genel kurul tarihi belirleyecek. Kongrede kulübün toplam borcunun 350-400 milyon TL aralığında açıklanması bekleniyor.

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Adaysız Altay kongresi! Başkan bulunamıyor...
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