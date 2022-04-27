UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 2021-2022 sezonunda yarı final heyecanı yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki ve üç numaralı organizasyonlarında yarı finalin ilk ayağındaki maçlar yarın yapılacak.

Rövanş karşılaşmaları 5 Mayıs'ta oynanacak.

TSİ 22.00'de başlayacak yarı final maçlarının programı şöyle:

UEFA Avrupa Ligi

Leipzig (Almanya) - Rangers (İskoçya)

West Ham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

UEFA Konferans Ligi

Leicester City (İngiltere) - Roma (İtalya)

Feyenoord (Hollanda) - Olimpik Marsilya (Fransa)