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Giriş Tarihi: 27.4.2022

İddialı hoca iddialı oyuncu ister

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
İddialı hoca iddialı oyuncu ister
SORU: F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile görüştü. Zirvenin fotoğrafları ortaya çıktı. Taraftarlar heyecanlandı. 'İsmail Kartal kalsın' diyen de var, 'Portekizli hoca hemen gelsin' diyen de… Bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Sizce Jorge Jesus sarı-lacivertli takım için doğru isim mi?

GÜRCAN BİLGİÇ: Çalıştırdıkları takımları başkalaştırarak haklı güven kazanmış bir teknik direktör Jorge Jesus… Kazanma odaklı, disiplinli, saha kenarında agresif ve her başa geçtiği takımı şampiyonluğa oynatmış. Joachim Löw de bu yönde bir isimdi. Ali Koç geçmiş deneyimlerinden ders alarak, elinde formülü olan 'büyük hoca' peşine düştü, normaldir. İsmail Kartal, Löw ile birlikte devam edecek projenin bir parçasıydı. Çok da başarılı oldu ve yönetime de alternatif yarattı. Eğer, üst klasman bir teknik adam ile anlaşmayacaklar ise İsmail Kartal ile devam etmeleri gerekir. Burada kritik nokta, iddialı hocaların, 'iddialı' futbolcular istemesidir. FFP gündemdeyken, nasıl bir orta nokta bulacaklar, merak ediyorum.



ALİ GÜLTİKEN: Bu konuda artık karar verilmiş. Ali Koç'un başkan olarak böyle bir tercihi var. Bunda ısrar etmek istiyor. İsmail hoca konusu elbette onun kafasını karıştıracaktır. Ama önümüzdeki sezon artık mutlaka bir başarı yakalamak istiyor. 'İsmail hoca ile sezona başlayıp tekrar bir risk alır mıyım?' endişesini taşıdığını görüyoruz. O yüzden Jesus'a yönelmiş olabilir. O da kendi ülkesinde başarılı bir teknik adam ama Türkiye gibi bir ülkede diğer teknik adamlar gibi onun da riskleri var. O yüzden yönetim, iki taraflı seçimde ağırlığını Jesus tarafına koymuş gibi görünüyor. Tabii futbolda yaşanmadan bir şeyleri görmek mümkün değil. O yüzden önümüzdeki sezon tüm bu sorular cevabını bulacak.

LEVENT TÜZEMEN: Başkan Ali Koç, çok zor bir karar verecek. İsmail Kartal, F.Bahçe'yi lig ikinciliğine taşıdı ve yönetiği dönemde sadece bir yenilgi aldı. Yani İsmail hoca, yeni sezon için F.Bahçe'de kalmayı hak ediyor. Jorge Jesus heyecan veren bir teknik direktör. Oyunu okuması, disiplini, oyuna müdahaleleri mükemmel. Gelirse camiada ve taraftarlarda müthiş bir hava yaratır. Ancak kafamda bir soru işareti var. Bu zamana kadar Portekizli teknik adamlar Türkiye'de istenen başarıları yakalayamadı. Carvalhal Beşiktaş'ta, Pereira iki defa geldiği F.Bahçe'de mutluluk veremedi. Anadolu'da da çalışan Portekizli hocalar, başarılı olamadı. Eğer Jesus F.Bahçe'ye gelecekse, başkan Ali Koç'un Türk futbolu, F.Bahçe camiası ve özellikle Türk futbolcular hakkında ünlü Portekizli hocaya ciddi bir brifing vermesi gerekir. İsmail Kartal, nabza göre şerbet vermeyi iyi bilir. Jesus disiplininden taviz vermez. Yerli oyuncular da maalesef fazla disiplinden hoşlanmaz.

ÖMER ÜRÜNDÜL: İsmail Kartal göreve geldikten bir süre sonra başarılı icraatlar yaptı. En önemlisi de senelerdir en büyük eksiklik olan kadro istikrarını oturttu. Crespo-Zajc ikilisiyle ön liberodaki sorunu giderdi. Ancak Ali Koç'un vereceği karar çok önemli. Artık taraftarın tahammül gücü yok. Belki Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadro sıkıntısı nedeniyle gelecek sene performansları soru işareti ama hazır ve öz güvenli bir Trabzonspor var. Bu yüzden Başkan Koç'un, Jorge Jesus ile ilgilenmesi kendi tercihidir, ben doğru buluyorum.

İSMAEL'İN KAFASINDAKİ SAHAYA YANSIMIYOR

SORU: Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in 3-4-3 sistemi çöktü mü? Fransız hoca çok ağır eleştiriliyor. Ne dersiniz?

ALİ GÜLTİKEN: Hayaller başka gerçekler başka gibi bir durum söz konusu. Kafasında bir oyun düzeni var ama bunu uygulama şekli sahada çok yerine oturmuyor. İlk Trabzon deplasmanındaki oyun coşkusu ve buna bağlı olarak takım bütünlüğünü de Kasımpaşa karşısında göremedik. Bu sistemde takım olarak öne doğru çıktığınızda arkanızdaki boşluğu rakibe avantaj olarak bırakmamalısınız. Önceki gece Kasımpaşa, Beşiktaş'ın bu düşüncesini boşa çıkarttı. Enteresan olarak başka bir şey daha yaşıyoruz, 'iki maçta kahraman, iki maçta başarısız' noktasına gelen bir futbol bakış açımız oluştu. Futbol uzun süreli bir maraton. Değerlendirmeleri buna göre yapmak lazım. Ama Beşiktaş geçen sezonun şampiyonu bir takım olarak bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.



LEVENT TÜZEMEN: İsmael'i yeni transferler yapıldıktan sonra yeni sezonda değerlendirmek gerekir. Şu anda Beşiktaş'ta sezon sonu ayrılacak oyuncuların motivasyonu yok. Transfer teklifleriyle kafası dağılan yerli oyuncular da sezonun bitmesini bekliyor. Amaç yok, hedef yok. Ben Valerien İsmael'in Beşiktaş'ı tam tanımadığını düşünüyorum. Trabzon maçındaki oyunu gördükten sonra Beşiktaş'ın aynı oyunu gelecek yıl sergileyeceğine inanıyorum. Kasımpaşa maçında bence tek bir hatası vardı; 3-4-3 sisteminin önemli ismi Can Bozdoğan'ın yerine keşke oyuna Emirhan ile başlasaydı. Güven, Can ve Emirhan gibi çalım atan, dikine giden ve adam eksilten oyuncu tipi değil.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Valerien İsmael geldi, yeni bir ülkede 4 gün idmana çıktı. Sonra Trabzon'da Beşiktaş çok başarılı futbol sergiledi. Ama bunun bir numaralı nedeni, o günkü yeni hocayla birlikte yüksek motivasyonun kullanılmasıydı. Sonra içerideki maç kazanıldı. İsmael'e alışılmış biçimde övgüler yağdı. Ben de o zaman 'Bekleyip görelim' dedim. İki maç sonra da övgüler yağdıranlar eleştirdiler. Zaten bu bizde alışılmış bir tablo.

GÜRCAN BİLGİÇ: Aynı durum Vitor Pereira ile de yaşandı. İsmael, aynı sezondaki ikinci 'vaka'dır. Takıma önde baskı yaptır, yüksek nabızla oynat, rakibi hataya zorla, fırsat çıkarsa golü yap. Sonra kendi sahana çekil, ikinci bölgede baskı yap, hata yapıldığında atağa geçip; gol ara… Ligin 15 takımının, büyük maçlarda kalenin önüne otobüs çektiğini düşünürsek, bu plan uzun vadeli işlemez. Büyük takım topu rakibe bırakmaz. Bu düzen maç kazandırır ama şampiyon yapmaz. İşler zora girdiğinde topla bazı hücum setleri oluşturmak, rakibin ezberini bozmak gerekiyor. Tek planı 'coşku' olan hocalar bunlar.

ÇOK FAZLA KREDİLERİ YOK

SORU: G.Saray'da yeni seçilecek başkanın ilk icraatı ne olmalı? Transferde neler yapılmalı?

LEVENT TÜZEMEN: Yeni yönetim hırslı, başarıya aç, bahane üretmeyecek bir teknik adamı takımın başına getirmeli. Yerli olarak Okan Buruk ve Nuri Şahin doğru isimler. Yeni yönetim mutlaka oyuncu satışı yapacaktır ama gelen gideni aratmamalı. Şampiyon olunan dönemlerdeki gibi orta sahaya oyunun iki yönünü de oynayabilen, skora katkı yapan ve oyuna akıl katan Fernando, Melo tipi oyuncular mutlaka transfer edilmeli. Şartlar uyarsa iyi bir sağ bek alınmalı.

ALİ GÜLTİKEN: Şu anda ilk icraat teknik direktör gibi görünüyor. Bu seçim bütün takımlarda olduğu gibi G.Saray'da da çok önemli. Sonrasında da kadro revizyonu G.Saray'ı bekliyor. Bu sezon, tarihindeki en sıkıntılı yıllarından birini yaşadı. O yüzden gelecek yönetimin de çok fazla kredisi yok. Yeniden bir şampiyonluk havası yaşatmak gibi bir sorumluluğun altına da girecekler. Bunlar her takım için kolay işler değil ama büyük camiaların en büyük özelliği çabuk reaksiyon ve refleks gösterebilmeleri. G.Saray, orta sahası için etkili birkaç oyuncu transferi gerçekleştirebilirse kadrosunu tekrardan bu yarışın içine sokabilir.

GÜRCAN BİLGİÇ: Kim seçilirse işi zor. Bir kere iyi bir takım yok ellerinde. Yıldızları yaşlandı. Kerem ve Marcao gibi bonservis geliri elde edebilecekleri iki oyuncuları var. Satıp, kulübe mali olarak nefes de aldırabilirler. Yine borçlar için ana para ödemelerinin geldiği bir sezonda, iddialı transfer de yapılamaz. Yönetim taraftarını yapılanmaya ikna etmeli. Başka türlü bu kaosun içinden çıkmaları mümkün değil.

TRABZONSPOR KİMSEYE SÖYLEYECEK SÖZ BIRAKMADI

SORU: Trabzonspor, cumartesi şampiyonluk maçına çıkacak. Bordo-mavililerin bir adım kalan zaferini nasıl yorumluyorsunuz?

ALİ GÜLTİKEN: Artık büyük bir mutluluğun eşiğindeler. Çok hak ettikleri bir sezon oldu. Tüm birimleriyle bordo-mavililer, ilk yarının ortasından itibaren 'Şampiyon Trabzonspor' mesajını çok net verdi. Sezon içinde ikinci bir takım bu yarışın içine giremedi. Trabzonspor zirvedeki yalnızlığının keyfini doya doya yaşadı. Şimdi artık bunun resmileşmesini bekliyor ki hem bu sezonun alkışını alacak hem de uzun yıllardır camianın beklediği şampiyonluğun coşkusunu yaşayacak.



LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor, şampiyonluğu anasının ak sütü gibi helal kazandı. 9. haftadan itibaren liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, hem büyük bir başarıya imza attı hem de oynadığı keyif veren futbolla gönülleri fethetti. Ağır sakatlıklar yaşanmasına rağmen Abdullah Avcı, bir antrenör takımı haline getirdiği Trabzonspor'u mükemmel organize etti. Trabzonspor taraftarı yıllardır aradığı coşkuyu takımlarında gördü ve tribünleri ağzına kadar doldurdu. Öyle ki Trabzon'a dünyanın her yerinden taraftar akını yaşandı. Şampiyonluk, Trabzonspor ailesine kutlu olsun.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Hak ederek bugünlere geldiler. İyi bir kadro kurdular. Sezon başından beri işi sıkı tuttular. İstanbul'un büyükleri de çok düşük performans gösterince puan olarak rekor sayıda farkı açtılar. Sonra rehavet geldi. Her takımda iniş çıkış olabilir. Ama sonuç olarak hak edilen bir son olacak.

GÜRCAN BİLGİÇ: Büyük bir özlemi bitiriyorlar. İyi bir sezon geçirdiler, doğru transferler yaptılar, Abdullah Avcı gibi plan ustası bir teknik adamla, kadronun performansını da yükselterek ilerlediler. Ahmet Ağaoğlu dengeli başkanlık yaptı. Şehir uzun bir aradan sonra 'yeni kahramanlarına' kavuşuyor. Tartışılan hakem kararları elbette var. Bunun muhasebesini, "Hakemler bizim şampiyonluklarımızı aldı" diyen Trabzonspor taraftarlarının yapması gerekir. Kolay gibi görünen, aslında en zor olan maça çıkacaklar. Akyazı'nın oluşturacağı atmosferin karşısında duracak takım da yok

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İddialı hoca iddialı oyuncu ister
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