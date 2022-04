İddialı hoca iddialı oyuncu ister

Çalıştırdıkları takımları başkalaştırarakhaklı güven kazanmış bir teknik direktör JorgeJesus…Joachim Löw de bu yönde bir isimdi. Ali Koçgeçmiş deneyimlerinden ders alarak, elinde formülü olan'büyük hoca' peşine düştü, normaldir. İsmail Kartal, Löwile birlikte devam edecek projenin bir parçasıydı. Çokda başarılı oldu ve yönetime de alternatif yarattı.Burada kritik nokta, iddialı hocaların, 'iddialı' futbolcularistemesidir. FFP gündemdeyken, nasıl bir ortanokta bulacaklar, merak ediyorum.Bu konuda artık kararverilmiş. Ali Koç'un başkan olarak böyle bir tercihivar. Bunda ısrar etmek istiyor.Ama önümüzdeki sezonartık mutlaka bir başarı yakalamak istiyor.'İsmail hoca ile sezonabaşlayıp tekrar bir risk alırmıyım?' endişesini taşıdığınıgörüyoruz.O da kendiülkesinde başarılı bir teknikadam ama Türkiye gibibir ülkede diğer teknikadamlar gibionun darisklerivar.Tabii futbolda yaşanmadanbir şeyleri görmek mümkün değil. O yüzden önümüzdekisezon tüm bu sorular cevabını bulacak.Başkan Ali Koç, çok zor bir karar verecek.İsmail Kartal, F.Bahçe'yi lig ikinciliğine taşıdı ve yönetiğidönemde sadece bir yenilgi aldı.Jorge Jesus heyecanveren bir teknik direktör. Oyunu okuması, disiplini,oyuna müdahalelerimükemmel.Gelirse camiadave taraftarlardamüthiş birhava yaratır.Ancak kafamda bir soru işareti var. Bu zamana kadarPortekizli teknik adamlar Türkiye'de istenen başarılarıyakalayamadı.Anadolu'dada çalışan Portekizli hocalar, başarılı olamadı. Eğer JesusF.Bahçe'ye gelecekse, başkan Ali Koç'un Türk futbolu,F.Bahçe camiası ve özellikle Türk futbolcular hakkındaünlü Portekizli hocaya ciddi birvermesi gerekir.İsmail Kartal, nabza göre şerbet vermeyi iyi bilir.Yerli oyuncular damaalesef fazla disiplinden hoşlanmaz.İsmail Kartal göreve geldiktenbir süre sonra başarılı icraatlar yaptı. Enönemlisi de senelerdir en büyük eksiklik olankadro istikrarını oturttu. Crespo-Zajc ikilisiyleön liberodaki sorunu giderdi. AncakAli Koç'un vereceği karar çokönemli. Artık taraftarıngücü yok. Belki Beşiktaşve Galatasaray'ın kadro sıkıntısınedeniyle gelecek seneperformansları soru işaretiama hazır ve öz güvenlibir Trabzonspor var.Hayaller başka gerçeklerbaşka gibi bir durum söz konusu. Kafasında biroyun düzeni var ama bunu uygulama şekli sahadaçok yerine oturmuyor.Bu sistemde takım olarak öne doğruçıktığınızda arkanızdaki boşluğu rakibe avantaj olarakbırakmamalısınız. Önceki gece Kasımpaşa, Beşiktaş'ınbu düşüncesini boşa çıkarttı. Enteresan olarak başkabir şey daha yaşıyoruz, 'iki maçta kahraman, iki maçtabaşarısız' noktasına gelen bir futbol bakış açımız oluştu.Futbol uzun süreli bir maraton. Değerlendirmeleribuna göre yapmak lazım.İsmael'i yeni transferleryapıldıktan sonra yeni sezonda değerlendirmekgerekir.Transferteklifleriyle kafası dağılan yerli oyuncular da sezonunbitmesini bekliyor.Ben Valerien İsmael'in Beşiktaş'ı tam tanımadığınıdüşünüyorum. Trabzon maçındaki oyunu gördüktensonra Beşiktaş'ın aynı oyunu gelecek yıl sergileyeceğineinanıyorum. Kasımpaşa maçında bencetek bir hatası vardı; 3-4-3 sisteminin önemli ismi CanBozdoğan'ın yerine keşke oyuna Emirhan ile başlasaydı.Güven, Can ve Emirhan gibi çalım atan, dikinegiden ve adam eksilten oyuncu tipi değil.Valerien İsmaelgeldi, yeni bir ülkede 4 gün idmana çıktı. SonraTrabzon'da Beşiktaş çok başarılı futbol sergiledi.Ama bunun bir numaralı nedeni, o günküyeni hocayla birlikte yüksek motivasyonunkullanılmasıydı. Sonra içerideki maç kazanıldı.İsmael'e alışılmış biçimde övgüler yağdı.İki maç sonra da övgüler yağdıranlar eleştirdiler.Aynı durum Vitor Pereiraile de yaşandı. İsmael, aynı sezondaki ikinci 'vaka'dır.Sonra kendi sahana çekil, ikinci bölgede baskıyap, hata yapıldığında atağa geçip; gol ara… Ligin 15takımının, büyük maçlarda kalenin önüne otobüsçektiğini düşünürsek, bu plan uzun vadeli işlemez.Bu düzenmaç kazandırır ama şampiyon yapmaz.Yeni yönetimhırslı, başarıya aç, bahane üretmeyecekbir teknikadamı takımın başına getirmeli.Yeni yönetim mutlakaoyuncu satışı yapacaktır ama gelen gideniaratmamalı. Şampiyon olunan dönemlerdekigibi orta sahaya oyunun iki yönünüde oynayabilen, skorakatkı yapan ve oyuna akılkatan Fernando, Melo tipioyuncular mutlaka transferedilmeli. Şartlar uyarsaiyi bir sağ bek alınmalı.Şu anda ilk icraatteknik direktör gibi görünüyor.Sonrasındada kadro revizyonu G.Saray'ı bekliyor.Bu sezon, tarihindeki en sıkıntılı yıllarındanbirini yaşadı.Yeniden bir şampiyonluk havası yaşatmakgibi bir sorumluluğun altına da girecekler.Bunlar her takım için kolay işlerdeğil ama büyük camiaların en büyüközelliği çabuk reaksiyon ve refleks gösterebilmeleri.Kim seçilirseişi zor. Bir kere iyi bir takım yok ellerinde.Yıldızları yaşlandı.Satıp, kulübemali olarak nefes de aldırabilirler.Yine borçlar için ana para ödemeleriningeldiği bir sezonda, iddialı transferde yapılamaz.Artık büyük birmutluluğun eşiğindeler. Çok hak ettikleribir sezon oldu. Tüm birimleriylebordo-mavililer, ilk yarının ortasındanitibaren 'Şampiyon Trabzonspor' mesajınıçok net verdi. Sezon içinde ikinci bir takımbu yarışın içine giremedi.Şimdi artık bunun resmileşmesinibekliyor ki hem bu sezonun alkışını alacakhem de uzun yıllardır camianın beklediğişampiyonluğun coşkusunu yaşayacak.Trabzonspor,şampiyonluğu anasının ak sütü gibi helalkazandı.Ağır sakatlıklar yaşanmasına rağmenAbdullah Avcı, bir antrenör takımı halinegetirdiği Trabzonspor'u mükemmel organizeetti. Trabzonspor taraftarı yıllardır aradığıcoşkuyu takımlarında gördü ve tribünleriağzına kadar doldurdu. Öyleki Trabzon'a dünyanın her yerindentaraftar akını yaşandı. Şampiyonluk,Trabzonspor ailesine kutlu olsun.Hak ederekbugünlere geldiler. İyi bir kadro kurdular.Sonra rehavet geldi.Her takımda iniş çıkış olabilir. Ama sonuç olarakhak edilen bir son olacak.Büyük bir özlemibitiriyorlar. İyi bir sezon geçirdiler, doğrutransferler yaptılar, Abdullah Avcı gibiplan ustası bir teknik adamla, kadronunperformansını da yükselterek ilerlediler.Ahmet Ağaoğlu dengeli başkanlıkyaptı.Tartışılan hakem kararlarıelbette var. Bunun muhasebesini,diyenTrabzonspor taraftarlarınınyapması gerekir. Kolay gibi görünen, aslında enzor olan maça çıkacaklar. Akyazı'nın oluşturacağıatmosferin karşısında duracak takım da yok