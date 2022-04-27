İddialı hoca iddialı oyuncu ister

SORU: F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesusile görüştü. Zirvenin fotoğrafları ortaya çıktı.Taraftarlar heyecanlandı. 'İsmail Kartal kalsın'diyen de var, 'Portekizli hoca hemen gelsin' diyende… Bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Sizce JorgeJesus sarı-lacivertli takım için doğru isim mi?
GÜRCAN BİLGİÇ: Çalıştırdıkları takımları başkalaştırarakhaklı güven kazanmış bir teknik direktör JorgeJesus… Kazanma odaklı, disiplinli, saha kenarındaagresif ve her başa geçtiği takımı şampiyonluğaoynatmış. Joachim Löw de bu yönde bir isimdi. Ali Koçgeçmiş deneyimlerinden ders alarak, elinde formülü olan'büyük hoca' peşine düştü, normaldir. İsmail Kartal, Löwile birlikte devam edecek projenin bir parçasıydı. Çokda başarılı oldu ve yönetime de alternatif yarattı. Eğer,üst klasman bir teknik adam ile anlaşmayacaklarise İsmail Kartal ile devam etmeleri gerekir.Burada kritik nokta, iddialı hocaların, 'iddialı' futbolcularistemesidir. FFP gündemdeyken, nasıl bir ortanokta bulacaklar, merak ediyorum.
ALİ GÜLTİKEN: Bu konuda artık kararverilmiş. Ali Koç'un başkan olarak böyle bir tercihivar. Bunda ısrar etmek istiyor. İsmailhoca konusu elbette onun kafasınıkarıştıracaktır. Ama önümüzdeki sezonartık mutlaka bir başarı yakalamak istiyor.'İsmail hoca ile sezonabaşlayıp tekrar bir risk alırmıyım?' endişesini taşıdığınıgörüyoruz. O yüzdenJesus'a yönelmişolabilir. O da kendiülkesinde başarılı bir teknikadam ama Türkiye gibibir ülkede diğer teknikadamlar gibionun darisklerivar. O yüzden yönetim, iki taraflı seçimde ağırlığınıJesus tarafına koymuş gibi görünüyor. Tabii futbolda yaşanmadanbir şeyleri görmek mümkün değil. O yüzden önümüzdekisezon tüm bu sorular cevabını bulacak.
LEVENT TÜZEMEN: Başkan Ali Koç, çok zor bir karar verecek.İsmail Kartal, F.Bahçe'yi lig ikinciliğine taşıdı ve yönetiğidönemde sadece bir yenilgi aldı. Yani İsmail hoca, yeni sezoniçin F.Bahçe'de kalmayı hak ediyor. Jorge Jesus heyecanveren bir teknik direktör. Oyunu okuması, disiplini,oyuna müdahalelerimükemmel.Gelirse camiadave taraftarlardamüthiş birhava yaratır.Ancak kafamda bir soru işareti var. Bu zamana kadarPortekizli teknik adamlar Türkiye'de istenen başarılarıyakalayamadı. Carvalhal Beşiktaş'ta, Pereira iki defageldiği F.Bahçe'de mutluluk veremedi. Anadolu'dada çalışan Portekizli hocalar, başarılı olamadı. Eğer JesusF.Bahçe'ye gelecekse, başkan Ali Koç'un Türk futbolu,F.Bahçe camiası ve özellikle Türk futbolcular hakkındaünlü Portekizli hocaya ciddi bir brifing vermesi gerekir.İsmail Kartal, nabza göre şerbet vermeyi iyi bilir. Jesusdisiplininden taviz vermez. Yerli oyuncular damaalesef fazla disiplinden hoşlanmaz.
ÖMER ÜRÜNDÜL: İsmail Kartal göreve geldiktenbir süre sonra başarılı icraatlar yaptı. Enönemlisi de senelerdir en büyük eksiklik olankadro istikrarını oturttu. Crespo-Zajc ikilisiyleön liberodaki sorunu giderdi. AncakAli Koç'un vereceği karar çokönemli. Artık taraftarın tahammülgücü yok. Belki Beşiktaşve Galatasaray'ın kadro sıkıntısınedeniyle gelecek seneperformansları soru işaretiama hazır ve öz güvenlibir Trabzonspor var. Buyüzden Başkan Koç'un,Jorge Jesus ile ilgilenmesikendi tercihidir,ben doğru buluyorum.
İSMAEL'İN KAFASINDAKİ SAHAYA YANSIMIYOR
SORU: Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in3-4-3 sistemi çöktü mü? Fransız hoca çokağır eleştiriliyor. Ne dersiniz?
ALİ GÜLTİKEN: Hayaller başka gerçeklerbaşka gibi bir durum söz konusu. Kafasında biroyun düzeni var ama bunu uygulama şekli sahadaçok yerine oturmuyor. İlk Trabzon deplasmanındakioyun coşkusu ve buna bağlı olaraktakım bütünlüğünü de Kasımpaşa karşısındagöremedik. Bu sistemde takım olarak öne doğruçıktığınızda arkanızdaki boşluğu rakibe avantaj olarakbırakmamalısınız. Önceki gece Kasımpaşa, Beşiktaş'ınbu düşüncesini boşa çıkarttı. Enteresan olarak başkabir şey daha yaşıyoruz, 'iki maçta kahraman, iki maçtabaşarısız' noktasına gelen bir futbol bakış açımız oluştu.Futbol uzun süreli bir maraton. Değerlendirmeleribuna göre yapmak lazım. Ama Beşiktaş geçensezonun şampiyonu bir takım olarak bu sezonbüyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.
LEVENT TÜZEMEN: İsmael'i yeni transferleryapıldıktan sonra yeni sezonda değerlendirmekgerekir. Şu anda Beşiktaş'ta sezon sonu ayrılacakoyuncuların motivasyonu yok. Transferteklifleriyle kafası dağılan yerli oyuncular da sezonunbitmesini bekliyor. Amaç yok, hedef yok.Ben Valerien İsmael'in Beşiktaş'ı tam tanımadığınıdüşünüyorum. Trabzon maçındaki oyunu gördüktensonra Beşiktaş'ın aynı oyunu gelecek yıl sergileyeceğineinanıyorum. Kasımpaşa maçında bencetek bir hatası vardı; 3-4-3 sisteminin önemli ismi CanBozdoğan'ın yerine keşke oyuna Emirhan ile başlasaydı.Güven, Can ve Emirhan gibi çalım atan, dikinegiden ve adam eksilten oyuncu tipi değil.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Valerien İsmaelgeldi, yeni bir ülkede 4 gün idmana çıktı. SonraTrabzon'da Beşiktaş çok başarılı futbol sergiledi.Ama bunun bir numaralı nedeni, o günküyeni hocayla birlikte yüksek motivasyonunkullanılmasıydı. Sonra içerideki maç kazanıldı.İsmael'e alışılmış biçimde övgüler yağdı. Bende o zaman 'Bekleyip görelim' dedim.İki maç sonra da övgüler yağdıranlar eleştirdiler.Zaten bu bizde alışılmış bir tablo.
GÜRCAN BİLGİÇ: Aynı durum Vitor Pereiraile de yaşandı. İsmael, aynı sezondaki ikinci 'vaka'dır.Takıma önde baskı yaptır, yüksek nabızlaoynat, rakibi hataya zorla, fırsat çıkarsa golüyap. Sonra kendi sahana çekil, ikinci bölgede baskıyap, hata yapıldığında atağa geçip; gol ara… Ligin 15takımının, büyük maçlarda kalenin önüne otobüsçektiğini düşünürsek, bu plan uzun vadeli işlemez.Büyük takım topu rakibe bırakmaz. Bu düzenmaç kazandırır ama şampiyon yapmaz. İşler zoragirdiğinde topla bazı hücum setleri oluşturmak,rakibin ezberini bozmak gerekiyor. Tekplanı 'coşku' olan hocalar bunlar.
ÇOK FAZLA KREDİLERİ YOK
SORU: G.Saray'da yeni seçilecekbaşkanın ilk icraatı ne olmalı?Transferde neler yapılmalı?
LEVENT TÜZEMEN: Yeni yönetimhırslı, başarıya aç, bahane üretmeyecekbir teknikadamı takımın başına getirmeli. Yerliolarak Okan Buruk ve Nuri Şahindoğru isimler. Yeni yönetim mutlakaoyuncu satışı yapacaktır ama gelen gideniaratmamalı. Şampiyon olunan dönemlerdekigibi orta sahaya oyunun iki yönünüde oynayabilen, skorakatkı yapan ve oyuna akılkatan Fernando, Melo tipioyuncular mutlaka transferedilmeli. Şartlar uyarsaiyi bir sağ bek alınmalı.
ALİ GÜLTİKEN: Şu anda ilk icraatteknik direktör gibi görünüyor. Buseçim bütün takımlarda olduğu gibiG.Saray'da da çok önemli. Sonrasındada kadro revizyonu G.Saray'ı bekliyor.Bu sezon, tarihindeki en sıkıntılı yıllarındanbirini yaşadı. O yüzden gelecekyönetimin de çok fazla kredisi yok.Yeniden bir şampiyonluk havası yaşatmakgibi bir sorumluluğun altına da girecekler.Bunlar her takım için kolay işlerdeğil ama büyük camiaların en büyüközelliği çabuk reaksiyon ve refleks gösterebilmeleri.G.Saray, orta sahası içinetkili birkaç oyuncu transferi gerçekleştirebilirsekadrosunu tekrardanbu yarışın içine sokabilir.
GÜRCAN BİLGİÇ: Kim seçilirseişi zor. Bir kere iyi bir takım yok ellerinde.Yıldızları yaşlandı. Kerem ve Marcaogibi bonservis geliri elde edebilecekleriiki oyuncuları var. Satıp, kulübemali olarak nefes de aldırabilirler.Yine borçlar için ana para ödemeleriningeldiği bir sezonda, iddialı transferde yapılamaz. Yönetim taraftarınıyapılanmayaikna etmeli.Başka türlü bukaosun içindençıkmalarımümkündeğil.
TRABZONSPOR KİMSEYE SÖYLEYECEK SÖZ BIRAKMADI
SORU: Trabzonspor, cumartesişampiyonluk maçına çıkacak.Bordo-mavililerin bir adım kalanzaferini nasıl yorumluyorsunuz?
ALİ GÜLTİKEN: Artık büyük birmutluluğun eşiğindeler. Çok hak ettikleribir sezon oldu. Tüm birimleriylebordo-mavililer, ilk yarının ortasındanitibaren 'Şampiyon Trabzonspor' mesajınıçok net verdi. Sezon içinde ikinci bir takımbu yarışın içine giremedi. Trabzonspor zirvedekiyalnızlığının keyfini doya doyayaşadı. Şimdi artık bunun resmileşmesinibekliyor ki hem bu sezonun alkışını alacakhem de uzun yıllardır camianın beklediğişampiyonluğun coşkusunu yaşayacak.
LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor,şampiyonluğu anasının ak sütü gibi helalkazandı. 9. haftadan itibaren liderlikkoltuğuna oturan Trabzonspor, hembüyük bir başarıya imza attı hem deoynadığı keyif veren futbolla gönüllerifethetti. Ağır sakatlıklar yaşanmasına rağmenAbdullah Avcı, bir antrenör takımı halinegetirdiği Trabzonspor'u mükemmel organizeetti. Trabzonspor taraftarı yıllardır aradığıcoşkuyu takımlarında gördü ve tribünleriağzına kadar doldurdu. Öyleki Trabzon'a dünyanın her yerindentaraftar akını yaşandı. Şampiyonluk,Trabzonspor ailesine kutlu olsun.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Hak ederekbugünlere geldiler. İyi bir kadro kurdular.Sezon başından beri işi sıkı tuttular.İstanbul'un büyükleri de çok düşük performansgösterince puan olarak rekorsayıda farkı açtılar. Sonra rehavet geldi.Her takımda iniş çıkış olabilir. Ama sonuç olarakhak edilen bir son olacak.
GÜRCAN BİLGİÇ: Büyük bir özlemibitiriyorlar. İyi bir sezon geçirdiler, doğrutransferler yaptılar, Abdullah Avcı gibiplan ustası bir teknik adamla, kadronunperformansını da yükselterek ilerlediler.Ahmet Ağaoğlu dengeli başkanlıkyaptı. Şehir uzun biraradan sonra 'yeni kahramanlarına'kavuşuyor.Tartışılan hakem kararlarıelbette var. Bunun muhasebesini,"Hakemlerbizim şampiyonluklarımızıaldı" diyenTrabzonspor taraftarlarınınyapması gerekir. Kolay gibi görünen, aslında enzor olan maça çıkacaklar. Akyazı'nın oluşturacağıatmosferin karşısında duracak takım da yok