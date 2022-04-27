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Giriş Tarihi: 27.4.2022 18:00 Son Güncelleme: 27.4.2022 18:11

Son dakika: Süper Lig'de bir ayrılık daha! Göztepe'de Stjepan Tomas dönemi sona erdi...

Son dakika: Süper Lig’de bir ayrılık daha! Göztepe’de Stjepan Tomas dönemi sona erdi...

Son dakika haberi... Bu sezon Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan İzmir ekibi Göztepe, ligin bitimine 4 hafta kala küme düşmüştü. Küme düşmesi kesinleşen Göztepe'de Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarının ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımı teknik direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

Göztepe, ayrıca Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

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Son dakika: Süper Lig'de bir ayrılık daha! Göztepe'de Stjepan Tomas dönemi sona erdi...
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