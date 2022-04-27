Son dakika: Süper Lig’de bir ayrılık daha! Göztepe’de Stjepan Tomas dönemi sona erdi...

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımı teknik direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."