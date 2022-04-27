Son dakika: Süper Lig’de bir ayrılık daha! Göztepe’de Stjepan Tomas dönemi sona erdi...

Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarının ayrıldığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A takımı teknik direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."
Göztepe, ayrıca Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.