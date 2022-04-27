Üçlü fiyasko!

Batshuayi, 14 gol ve 5 asistle oynamasına rağmen kaçırdıkları saç-baş yoldurdu. Dünya starı Pjanic, 11 için tercih edilmeyecek isim konumuna geldi. Tek teselli ise Alex’in sezon sonunda ayrılığı kabul etmesi oldu
Kartal'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Michy Batshuayi ve Alex Teixeira hayal kırıklığı yarattı. Bu üç ismin Beşiktaş'a bir sezonluk net maliyeti 9 milyon Euro olurken, ortaya koydukları performans bu rakamın karşılığını veremedi. Kartal'ın VincentAboubakar sonrası büyükbeklentilerle takıma kazandırılanismi Michy Batshuayiselefini mumla arattı.
BOŞNAK ORTA SAHA KAYIPLARDA
Chelsea'den 150 bin Euro kiralama ücreti ve 3 milyon 150 bin Euro yıllık ücretle kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, her ne kadar 14 gol-5 asistle oynasa da attıklarından çok kaçırdıklarıyla gündemi meşgul etti. Barcelona'dan dünyacaünlü yıldız statüsüyleİstanbul'a ayak basanMiralem Pjanic de hastalıkve sakatlıklar derken,sadece 26 maçta 1867 dakikaforma giyebildi. Boşnak yıldız öyle bir düşüş yaşadı ki, Beşiktaş'ta 11 oyuncusu olarak düşünülmeyecek konuma geldi.
SAMBACI'NIN SORUNU KONDİSYON
Sezon başına2.3 milyon Eurokazanan, ayrıca450 bin Euro imzaparası alan AlexTeixeira ise yeterikadar şans bulmasınarağmen fizikkondisyonaçısındankendisini hiçbirzaman toparlayamadı.Bir yıl dahasözleşmesi olanBrezilyalı futbolcuile ilgili tek teselliise sezon sonu takımdanayrılmayıkabul etmesi oldu.
RIDVAN'A İKİNCİ KEZ 5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
RIDVAN Yılmaz'ı transfer etmek isteyen Eintracht Frankfurt'un yetkilileri, İstanbul'a geldi ve 3-0 kaybedilen Kasımpaşa maçını tribünden izledi. Alman kulübünün yöneticisi Markus Krösche, dün sportif direktör Ceyhun Kazancı ile görüşerek oyuncuya karşılık 5 milyon Euro önerdi. Beşiktaş cephesi rakamı az bulurken, Frankfurt'un yeni bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Rıdvan için Torino da 5 milyon Euro'luk öneride bulunmuştu.
HİÇ GÜVEN VERMEDİ!
BEŞIKTAŞ'TA kalıp kalmayacağı belli olmayan Güven Yalçın, Kasımpaşa maçında kayıpları oynadı. 45 dakika sahada salan genç yıldız, 21 kez topla buluşurken 17 kayıp yaşadı. Sadece 2 isabetli pasla oynayan, 2 ortada isabet bulamayan, 4 ikili mücadeleyi de kaybeden Güven, teknik heyeti hayal kırıklığına uğrattı.