Üçlü fiyasko!

Kartal'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Michy Batshuayi ve Alex Teixeira hayal kırıklığı yarattı. Bu üç ismin Beşiktaş'a bir sezonluk net maliyeti 9 milyon Euro olurken, ortaya koydukları performans bu rakamın karşılığını veremedi.Chelsea'den 150 bin Euro kiralama ücreti ve 3 milyon 150 bin Euro yıllık ücretle kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, her ne kadar 14 gol-5 asistle oynasa da attıklarından çok kaçırdıklarıyla gündemi meşgul etti.Boşnak yıldız öyle bir düşüş yaşadı ki, Beşiktaş'ta 11 oyuncusu olarak düşünülmeyecek konuma geldi.Bir yıl dahasözleşmesi olanBrezilyalı futbolcuile ilgili tek teselliise sezon sonu takımdanayrılmayıkabul etmesi oldu.RIDVAN Yılmaz'ı transfer etmek isteyen Eintracht Frankfurt'un yetkilileri, İstanbul'a geldi ve 3-0 kaybedilen Kasımpaşa maçını tribünden izledi. Alman kulübünün yöneticisi Markus Krösche, dün sportif direktör Ceyhun Kazancı ile görüşerek oyuncuya karşılık 5 milyon Euro önerdi. Beşiktaş cephesi rakamı az bulurken, Frankfurt'un yeni bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Rıdvan için Torino da 5 milyon Euro'luk öneride bulunmuştu.BEŞIKTAŞ'TA kalıp kalmayacağı belli olmayan Güven Yalçın, Kasımpaşa maçında kayıpları oynadı. 45 dakika sahada salan genç yıldız, 21 kez topla buluşurken 17 kayıp yaşadı. Sadece 2 isabetli pasla oynayan, 2 ortada isabet bulamayan, 4 ikili mücadeleyi de kaybeden Güven, teknik heyeti hayal kırıklığına uğrattı.