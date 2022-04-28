İsmael Vida’yı sildi

Beşiktaş'ın başında çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi yaşayan Valerien İsmael gelecek sezon için yola devam edeceği oyuncularla ilgili güncellemeye gidiyor. İlk iki maçta Trabzonspor ve Alanyaspor'a karşı ortaya konulan futbol herkesi mutlu etmiş, camiada bahar havaları esmeye başlamıştı. Ancak Giresunspor beraberliği ve Kasımpaşa mağlubiyeti bu havayı yalancı bahara çevirdi.Hırvat oyuncunun son Kasımpaşa maçında yaptığı bireysel hatalar sonuca etki ederken, sezonun genelinde de aynı problem yaşandı ve bir türlü beklenen istikrarı elde edemedi. Bu da Vida'nın durumunun yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.Fransız hoca, yönetimden de Vida için acele etmemesini istedi. 32 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta kalmak isteyip yıllık ücretiniBaşkan Ahmet Nur Çebi 2 yıllık net kontrata sıcak yaklaşmamıştı.Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta 'kural hatası' gerekçesiyle karşılaşmanın yenidenBeşiktaş, karşılaşmanın 49'uncu dakikasında kaleciye pastan doğan vuruşun, kuralda belirtilen altıpas çizgisinden kullandırılmadığı gerekçesiyle kural hatası itirazında bulunmuştu.Hırvat stoper, bu sezon hatalarıyla Beşiktaş'ta saç-baş yoldurdu.Ligde 28 maçta ortalama 7,5 top kaybı yaptı.Son iki sezonda sadece iki sakatlık geçiren deneyimli stoper bu sezonproblemiyle 11 karşılaşma kaçırdı.