İsmael Vida’yı sildi

Göreve geldiğinde Vida ile sözleşme yenilenmesini isteyen Fransız teknik direktör bundan vazgeçti ve oyuncunun durumunu yeniden gözden geçirmeye karar verdi
Beşiktaş'ın başında çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi yaşayan Valerien İsmael gelecek sezon için yola devam edeceği oyuncularla ilgili güncellemeye gidiyor. İlk iki maçta Trabzonspor ve Alanyaspor'a karşı ortaya konulan futbol herkesi mutlu etmiş, camiada bahar havaları esmeye başlamıştı. Ancak Giresunspor beraberliği ve Kasımpaşa mağlubiyeti bu havayı yalancı bahara çevirdi. Gelecek sezonudoğru adımlar atarakinşa etmeye çalışansiyah-beyazlılardatakımdakikötü performanslardanbiri de DomagojVida'ya ait.
YAPTIĞI İNDİRİM DE YETMEYEBİLİR
Hırvat oyuncunun son Kasımpaşa maçında yaptığı bireysel hatalar sonuca etki ederken, sezonun genelinde de aynı problem yaşandı ve bir türlü beklenen istikrarı elde edemedi. Bu da Vida'nın durumunun yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. İsmael'inkalan haftalarda tecrübeli stoperi yedekkulübesine çekme ihtimali de bulunuyor. Fransız hoca, yönetimden de Vida için acele etmemesini istedi. 32 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta kalmak isteyip yıllık ücretini 1.5 milyon Euroseviyelerine düşürmeyi kabul ederken, Başkan Ahmet Nur Çebi 2 yıllık net kontrata sıcak yaklaşmamıştı.
TFF'DEN 'TEKRAR' TOPLANTISI BEŞİKTAŞ'IN Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta 'kural hatası' gerekçesiyle karşılaşmanın yeniden oynanması için yaptığı başvuru bugün TFF tarafındangörüşülecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak. Beşiktaş, karşılaşmanın 49'uncu dakikasında kaleciye pastan doğan vuruşun, kuralda belirtilen altıpas çizgisinden kullandırılmadığı gerekçesiyle kural hatası itirazında bulunmuştu.
HATALARIYLA 3 GOL YEDİRDİ
Hırvat stoper, bu sezon hatalarıyla Beşiktaş'ta saç-baş yoldurdu. Vida, yaptığı 3 bireyselhatayla takımının gol yemesine neden oldu.
Ligde 28 maçta ortalama 7,5 top kaybı yaptı.
Son iki sezonda sadece iki sakatlık geçiren deneyimli stoper bu sezon ayak, uyluk veboyun problemiyle 11 karşılaşma kaçırdı.