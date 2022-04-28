Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İsmael Vida’yı sildi
Giriş Tarihi: 28.4.2022

İsmael Vida’yı sildi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
İsmael Vida’yı sildi

Göreve geldiğinde Vida ile sözleşme yenilenmesini isteyen Fransız teknik direktör bundan vazgeçti ve oyuncunun durumunu yeniden gözden geçirmeye karar verdi

Beşiktaş'ın başında çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi yaşayan Valerien İsmael gelecek sezon için yola devam edeceği oyuncularla ilgili güncellemeye gidiyor. İlk iki maçta Trabzonspor ve Alanyaspor'a karşı ortaya konulan futbol herkesi mutlu etmiş, camiada bahar havaları esmeye başlamıştı. Ancak Giresunspor beraberliği ve Kasımpaşa mağlubiyeti bu havayı yalancı bahara çevirdi. Gelecek sezonu doğru adımlar atarak inşa etmeye çalışan siyah-beyazlılarda takımdaki kötü performanslardan biri de Domagoj Vida'ya ait.

YAPTIĞI İNDİRİM DE YETMEYEBİLİR
Hırvat oyuncunun son Kasımpaşa maçında yaptığı bireysel hatalar sonuca etki ederken, sezonun genelinde de aynı problem yaşandı ve bir türlü beklenen istikrarı elde edemedi. Bu da Vida'nın durumunun yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. İsmael'in kalan haftalarda tecrübeli stoperi yedek kulübesine çekme ihtimali de bulunuyor. Fransız hoca, yönetimden de Vida için acele etmemesini istedi. 32 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta kalmak isteyip yıllık ücretini 1.5 milyon Euro seviyelerine düşürmeyi kabul ederken, Başkan Ahmet Nur Çebi 2 yıllık net kontrata sıcak yaklaşmamıştı.

TFF'DEN 'TEKRAR' TOPLANTISI
BEŞİKTAŞ'IN Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta 'kural hatası' gerekçesiyle karşılaşmanın yeniden oynanması için yaptığı başvuru bugün TFF tarafından görüşülecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak. Beşiktaş, karşılaşmanın 49'uncu dakikasında kaleciye pastan doğan vuruşun, kuralda belirtilen altıpas çizgisinden kullandırılmadığı gerekçesiyle kural hatası itirazında bulunmuştu.

HATALARIYLA 3 GOL YEDİRDİ
Hırvat stoper, bu sezon hatalarıyla Beşiktaş'ta saç-baş yoldurdu. Vida, yaptığı 3 bireysel hatayla takımının gol yemesine neden oldu.
Ligde 28 maçta ortalama 7,5 top kaybı yaptı.
Son iki sezonda sadece iki sakatlık geçiren deneyimli stoper bu sezon ayak, uyluk ve boyun problemiyle 11 karşılaşma kaçırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler iyice köşeye sıkıştı! PKK elebaşı Duran Kalkan: Bizi ortadan kaldıracaklar
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Son dakika! Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi
SON DAKİKA: İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı! Gözaltına alındı...
SON DAKİKA: MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da terör hücresi çökertildi: 5 kg patlayıcı ele geçirildi
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: "Türkiye'nin Soros'uydu"
Son dakika! Bakan Dönmez: "Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendileri kesmişler"
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
İsmael Vida’yı sildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA