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Giriş Tarihi: 29.4.2022

50-60 milyon Euro’luk bir takım düşünüyoruz

“Seçilirsek mayıs ortasından önce kimseyle konuşmayacağız. Ancak bizim yeni Fatih Terimler bulmamız gerek. Torrent ile de oturup konuşacağız ama aklımızda bir Türk teknik adam var”

Galatasaray'ın olağanüstü seçimine bir gün kala başkan adayı Metin Öztürk SABAH SPOR'a özel açıklamalar yaptı. İşte Öztürk'ten satır başları:

Gerçekten projeleri ve finansal imkanlarıyla buna hazır tek ekip olduğumuzu düşünüyoruz. Yapamayacağımız hiçbir şeyi vaat etmiyoruz.
2025 Mayıs bütçe hedefi olarak 50-60 milyon Euro arasında bir takım düşünüyoruz. Avrupa'da UEFA şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'nde ise final veya yarı finali hedefleyecek bir Galatasaray olması lazım.
Önce mevcut hocanın kontratına ve kiralıktan dönecek 10 oyuncumuza bakacağız. Hocanın gelecek sezon raporunu okuyacağız. Pozitif bir tablo olursa tabii ki Torrent ile devam ederiz. Ama olmazsa aklımızda bir yerli hocamız var.
Galatasaray hoca yetiştirecek bir camia değil, maceraya girecek bir kurum hiç değil. Mayıs ortasından önce hiçbir hoca ile konuşmayacağız. Bizim yeni Fatih Terimler bulmamız lazım.
Teknik direktörlük için görüşeceğimiz isimlerin en uzağı 2 saatte en yakını ise 10 dakikada gelir.
Değerini bulan futbolcu satılmalı, bu herkes için geçerli. Kulübe kaynak oluşturmalıyız.
Sayın Levent Nazifoğlu, Florya'da olacak. Teknik ekipten aldığı raporları bize iletecek. Biz bu raporlar doğrultusunda yönetim kurulunda birlikte karar alarak ilerleyeceğiz.



BAŞKAN BURAK ELMAS PERSONELE VEDA ETTİ
G.Saray Başkanı Burak Elmas, dün kulüp çalışanları ile vedalaştı. NEF Stadı'ndaki buluşmada Elmas herkese teşekkür ederken "İyi-kötü günlerimiz geçti. Hakkınızı helal edin" diyerek konuşmasını noktaladı.

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50-60 milyon Euro’luk bir takım düşünüyoruz
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