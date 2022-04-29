İsmail Kartal'dan iddialı açıklama! "Antrenörlük hayatımın en formda günlerini yaşıyorum"

Ferdi'nin pozisyonunda penaltı beklediklerini ve hakem kararlarının daha adil olması gerektiğini de vurgulayan Kartal, sarı-lacivertli taraftarlara minnet borcu olduğunu belirtti. Tüm maçlara rakip analizi yaparak çıktıklarını yineleyen tecrübeli teknik adam, "Buraya gelirken gözümü kırpmadan elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Ben bugünkü durumu düzeltmek için geldim. Şu ana kadar kötü değil. Taraftarların camiamızın beklentisi başka bir durum. Seneye bu takımın şampiyon olmasını istiyor herkes. Burada daha önce de şampiyonluğa oynadım. Neden olamadım herkes biliyor malum nedenlerden dolayı. Karşılıklı oturup bir karar verilmesi lazım. Sezon sonu konuşulur bunlar. Şu an seneye ne olur düşünmedim. 3 maç sonra kontratım bitiyor. Görevimi teslim edeceğim, rabbim ne eylerse güzel eyler." diye konuştu.