Kartal ve Fırtına özüne sahip çıktı!

IES'in (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi) calışmasına göre Türkiye Süper Ligi, altyapıdan yetişen oyunculara ilk 11'de yer veren 40 ülke arasındanyer aldı. Beşiktaş ve Trabzonspor bu konuda başı çeken takımlar oldu.Süper Lig'de Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu, Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı; F.Bahçe'den Arda Güler, Trabzonspor'dan ise Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Serkan Asan gibi isimler öz kaynaklardan gelip, performanslarıyla dikkat çekmeyi başardılar.