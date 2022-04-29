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Giriş Tarihi: 29.4.2022

Kartal ve Fırtına özüne sahip çıktı!

ÇAĞDAŞ HALICI
Kartal ve Fırtına özüne sahip çıktı!

Süper Lig’de öz kaynaklardan gelen oyunculara en çok şans tanıyan takımlar Beşiktaş ve Trabzonspor oldu. İki ekipte de bu sezon 7’şer oyuncu forma giydi

CIES'in (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi) calışmasına göre Türkiye Süper Ligi, altyapıdan yetişen oyunculara ilk 11'de yer veren 40 ülke arasından 39. sırada yer aldı. Beşiktaş ve Trabzonspor bu konuda başı çeken takımlar oldu. Geride kalan haftalarda iki takımdan 7'şer oyuncu forma şansı buldu. Galatasaray'da bu rakam 5'te, F.Bahçe'de ise 3'te kaldı. Süper Lig'de Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu, Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı; F.Bahçe'den Arda Güler, Trabzonspor'dan ise Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Serkan Asan gibi isimler öz kaynaklardan gelip, performanslarıyla dikkat çekmeyi başardılar.

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Kartal ve Fırtına özüne sahip çıktı!
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