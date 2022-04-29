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Giriş Tarihi: 29.4.2022

Sörloth için geri sayım

Sörloth için geri sayım

Real Sociedad’da kiralık oynayan Norveçli’nin opsiyonu yarın doluyor. Beşiktaş ise Leipzig’e 6 milyon Euro ve sonraki satıştan %50 pay önerisiyle gitmeye hazırlanıyor

Beşiktaş'ın santrfor listesinde ilk sırada yer alan Alexander Sörloth konusunda Real Sociedad'ın ne yapacağı merak konusu oldu. İspanyol ekibinin, Leipzig'den kiraladığı Norveçli golcünün sözleşmesinde yer alan 15 milyon Euro'luk opsiyon maddesi için süre yarın dolacak. Real Sociedad'ın opsiyonu kullanmaması durumunda siyah-beyazlılar, Leipzig'e 6 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 50 pay teklifiyle gidecek. Kartal'ın çıkacağı son rakam ise 7 milyon Euro.

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Sörloth için geri sayım
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