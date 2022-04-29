Sörloth için geri sayım

eşiktaş'ın santrfor listesinde ilk sırada yer alan Alexander Sörloth konusunda Real Sociedad'ın ne yapacağı merak konusu oldu. İspanyol ekibinin, Leipzig'den kiraladığı Norveçli golcünün sözleşmesinde yer alan 15 milyon Euro'luk opsiyon maddesi için süre yarın dolacak. Real Sociedad'ın opsiyonu kullanmaması durumunda siyah-beyazlılar, Leipzig'e 6 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 50 pay teklifiyle gidecek.