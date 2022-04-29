Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Takip başladı
Giriş Tarihi: 29.4.2022

Takip başladı

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Takip başladı

Jesus F.Bahçe maçlarını izlemeye başladı, fizik ve kondisyon antrenörü Monteiro ile yardımcısı Marcio Sampaio ise sarı-lacivertlileri Instargram’dan takibe aldı

Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşmenin ardından Brezilya'ya tatile giden Jorge Jesus, Fenerbahçe'yi mercek altına almaya başladı. Koç'un, Portekiz'deki görüşmede kendisine teslim ettiği dosya üzerinden çalışmalara başlayan 67 yaşındaki hocanın ekibi de sarı-lacivertli takımın oynadığı maçları tek tek izliyor. Fenerbahçe'nin sunduğu projeyi kabul eden Jesus'un istediği maaş ile Koç'un önerdiği maaş arasında 2.5 milyon Euro fark var. Jesus kendisi için 7 milyon Euro isterken bu rakam yardımcılarıyla birlikte 10 milyonu buluyor. Bu arada Jorge Jesus'un ekibinde fizik ve kondisyon antrenörü olarak yer alan Mario Monteiro ve yardımcısı Marcio Sampaio da Fenerbahçe'yi Instagram'dan takibe aldı. Bu durum taraflar arasında işin sadece imzaya kaldığı şeklinde yorumları beraberinde getirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi! Kral Selman'la kritik görüşme
Son dakika: İBB'deki ihale skandalında Ekrem İmamoğlu'na soruşturma izni
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'in tehditlerine sert tepki: Başındaki ağababası gibi o da bedel ödeyecek
SON DAKİKA: ABD ile Rusya Türkiye'den yardım istedi! Dev takasa MİT güvencesi ile gerçekleşti! Yer Ankara! Saat: 14.00...
Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler iyice köşeye sıkıştı! PKK elebaşı Duran Kalkan: Bizi ortadan kaldıracaklar
Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama! Rusya: 38 askeri unsuru vurduk
Son Dakika: Bakan Kirişci duyurdu! 205 milyon lira hibe verilecek
Son dakika: Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan’ın Ege’deki hava sahası ihlallerine yanıt
Şeyma Subaşı Mehmet Germiyanlıgil ilişkilerinin adını koydu! Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in sarmaş dolaş...
ABD'den Türkiye özeleştirisi! Blinken gereksiz bürokrasiye dikkat çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Takip başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA