Takip başladı

Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşmenin ardından Brezilya'ya tatile giden Jorge Jesus, Fenerbahçe'yi mercek altına almaya başladı. Koç'un, Portekiz'deki görüşmede kendisine teslim ettiği dosya üzerinden çalışmalara başlayan 67 yaşındaki hocanın ekibi de sarı-lacivertli takımın oynadığı maçları tek tek izliyor. Fenerbahçe'nin sunduğu projeyi kabul eden Jesus'un istediği maaş ile Koç'un önerdiğiJesus kendisi için 7 milyon Euro isterken bu rakam yardımcılarıyla birlikte 10 milyonu buluyor. Bu arada Jorge Jesus'un ekibinde fizik ve kondisyon antrenörü olarak yer alanBu durum taraflar arasında işin sadece imzaya kaldığı şeklinde yorumları beraberinde getirdi.