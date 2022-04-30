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Giriş Tarihi: 30.4.2022 19:09

Bayern Münih deplasmanda Mainz'a 3-1 yenildi

AA
Bayern Münih deplasmanda Mainz’a 3-1 yenildi

Bundesliga'da geçen hafta şampiyonluğu garantileyen Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05’e 3-1 yenildi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 32. haftasında Mewa Arena'da Mainz 05'e konuk oldu. Mainz 05'in 18. dakikada Jonathan Burkardt ve 27. dakikada Moussa Niakhate'nin golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih 33. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle durumu 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda 57. dakikada Leandro Barreiro ile bir gol aha bulan ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Mainz 05 bu galibiyetle puanını 42'e çıkardı ve maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi. Geçen hafta ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih ise bu sezon 5. mağlubiyetini alarak 75 puanda kaldı.

DORTMUND'DA HAALAND'IN 3 GOLÜ YETMEDİ
Borussia Dortmund da sahasında Bochum'a 4-3 yenildi. Maça hızlı başlayan Bochum, 3. dakikada Sebastian Polter ve 8. dakikada Gerrit Holtmann'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Borussia Dortmund 18. ve 30. dakikalarda kazandığı iki penaltı atışını Erling Haaland'ın gole çevirmesiyle durumu 2-2 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Borussia Dortmund 62. dakikada Haaland'ın attığı golle 3-2 öne geçti. Bochum maçın son bölümünde 81. dakikada Jürgen Locadia ve 85. dakikada penaltıdan Milos Pantovic ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı. Borussia Dortmund 63 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bochum ise puanını 39'a çıkardı ve maç fazlasıyla 11. sıraya yükseldi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Köln deplasmanda Augsburg'u 4-1 yenerken, Stuttgart-Wolfsburg ve Arminia Bielefeld-Hertha Berlin maçları da 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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Bayern Münih deplasmanda Mainz'a 3-1 yenildi
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