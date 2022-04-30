Bayern Münih deplasmanda Mainz’a 3-1 yenildi

DORTMUND'DA HAALAND'IN 3 GOLÜ YETMEDİ

Borussia Dortmund da sahasında Bochum'a 4-3 yenildi. Maça hızlı başlayan Bochum, 3. dakikada Sebastian Polter ve 8. dakikada Gerrit Holtmann'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Borussia Dortmund 18. ve 30. dakikalarda kazandığı iki penaltı atışını Erling Haaland'ın gole çevirmesiyle durumu 2-2 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Borussia Dortmund 62. dakikada Haaland'ın attığı golle 3-2 öne geçti. Bochum maçın son bölümünde 81. dakikada Jürgen Locadia ve 85. dakikada penaltıdan Milos Pantovic ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı. Borussia Dortmund 63 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bochum ise puanını 39'a çıkardı ve maç fazlasıyla 11. sıraya yükseldi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Köln deplasmanda Augsburg'u 4-1 yenerken, Stuttgart-Wolfsburg ve Arminia Bielefeld-Hertha Berlin maçları da 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.