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Giriş Tarihi: 30.4.2022 13:34

Erkan Özdamar Kayserispor maçında 7. kez düdük çalacak

Erkan Özdamar Kayserispor maçında 7. kez düdük çalacak

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının hakemi Erkan Özdamar, 7. kez Kayserispor maçını yönetecek.

Süper Lig'in 35. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Beşiktaş maçını Erkan Özdamar yönetecek. Erkan Özdamar, hakemlik hayatında 7. kez Kayserispor, 3. kez de Beşiktaş maçı yönetecek. Ankara Bölgesi hakeminin yönettiği maçlarda Kayserispor, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 kez de yenilgi aldı. Beşiktaş ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Erkan Özdamar, bu sezon Kayserispor'un sahasında 0-0 kaldığı Gaziantep ve sahasında 1-1 berabere kaldığı Rizespor ile deplasmanda 3-2 yenildiği Trabzonspor maçını yönetmişti. Ankara Bölgesi hakemi, bu sezon Beşiktaş'ın sahasında 2-1 yenildiği Trabzonspor maçında, yine sahasında oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Başakşehir maçında düdük çalmıştı.

Erkan Özdamar, bugüne kadar 185 maçta düdük çaldı. 898 kez sarı kart 54 kez kırmızı kart çıkaran Erkan Özdamar, 89 kez ev sahibi ekibin, 49 kez deplasman takımının galibiyetine hükmetti. 47 maç da berabere bitti.

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Erkan Özdamar Kayserispor maçında 7. kez düdük çalacak
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