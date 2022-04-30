Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi mesaisi başladı
Giriş Tarihi: 30.4.2022 16:25

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi mesaisi başladı

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdüğü ifade edildi.

Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: CHP’li belediyenin acımasızlığı yatağa düşürdü! Felç eden haciz
SON DAKİKA: Suudi basınından Erdoğan’ın ziyaretine yoğun ilgi
Otel odasında İmamoğlu ile gergin anlar
İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var: Kazanın detayları ortaya çıktı
Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü flaş mesajlar: Bu tezgâha da bu oyuna da biz gelmeyiz
Ankara’nın hanım ağası iş başında! Fuhuş, uyuşturucu, silah kaçakçılığı... Dolandırıcılık yaparken bacağından oldu
SON DAKİKA: Ankara'dan Atina'ya tatbikat yanıtı!
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden çirkin teklif: Senin borcunu silerim ortalığı karıştırma
Nereye mi gidiyoruz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi mesaisi başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA