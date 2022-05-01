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Giriş Tarihi: 1.5.2022 14:39

Sakaryaspor şampiyonluğu kutluyor

AA
Sakaryaspor şampiyonluğu kutluyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor’un oyuncuları ve taraftarlar, kent merkezinde kutlama yaptı.

Ligin 37. haftasında evinde oynadığı Kahramanmaraşspor maçının ardından şampiyonluk kupasını alan Sakarya temsilcisi, oyuncuları taşıyan üstü açık otobüsle kentte tur attı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar kapsamında, Çark Caddesi'ne gelen takım otobüsündeki oyuncular, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Daha sonra Demokrasi Meydanı'na geçen yeşil-siyahlı ekip, burada toplanan vatandaşlarla şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,burada yaptığı konuşmada, bugün yıllardır hasretini kurdukları, özlemini çektikleri, rüyalarını gördükleri ve en önemlisi hak ettikleri şampiyonluğu kutladıklarını söyledi. Çifte bayram yaşadıklarını anlatan Yüce, "Kazandığımız başarı tarihi bir başarıdır. Bu gece tarihi bir gecedir. Bu başarının ve bu gecenin yalnızca bir sahibi vardır; o da Sakarya'dır. Bu başarının sahibi de sebebi de Sakaryalılardır" dedi.

Kulüp yönetimine, teknik direktör Tuncay Şanlı'ya ve oyunculara teşekkür eden Yüce, Spor Toto 1. Lig'de takıma başarılar diledi. Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç de şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti.

Havai fişek gösterilerinin yapıldığı kutlamalara, Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan ve sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarlarının da katılması dikkati çekti.

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Sakaryaspor şampiyonluğu kutluyor
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