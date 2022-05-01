Ligde yenilmezlik serisini 11 maça (10G-1B) çıkaran Fenerbahçe'nin yükselişinde başrolü teknik direktöroynadı. 13 Ocak'ta göreve gelen 60 yaşındaki çalıştırıcı, takımdaki mental çöküşü bitirirken, metotları ve taktikleri oyuncular üzerinde doping etkisi yarattı. Sezon başındaİşte yükseliş gösterenler:Sakatlık öncesi kalesinde 10 maçta 0.90 gol ortalaması tuttururken, yeni teknik direktörle performansı iyice yukarı çıktı.0.72'lik muazzam bir değer yakaladı.Pereira'nın görev süresince sadece 5 maçta 11'de şans verdiği Serdar, İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi oldu.31 yaşındaki milli stoper, kalitesiyle 1 gol-1 asistlik katkı yaptı.Zorunluluktan beke geçip, sağ koridoru tek başına parselleyen Osayi- Samuel,Nijeryalı futbolcu, 2 asistle taraftarın da takdirini kazandı. Son Gaziantep maçında sakatlık yüzünden oynayamadı.Pereira'nın genellikle oyuna sonradan sürdüğü Sloven orta saha, yeni çalıştırıcıyla formayı kaptı.öncesinde ise 3 kez fileleri havalandırdı. Bu golleriyle 2017-18'de Empoli'deki en skorer (8 gol) sezonunu arkasında bırakarakGol atamayan milli oyuncu yeni hocasıyla tamve 6 asist gerçekleştirdi. Öncesinde 1 kez arkadaşlarına gol pasıyla destek olmuştu. Mert Hakan, böylece daha önce en üst ligde geçirdiği 4 sezonda ulaştığı rakamı geride bıraktı (6).Kartal'ın dokunduğu bir diğer isim de 17'lik yıldız adayı Arda... Kartal'la bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. 3 gol-2 asist yaparken, hepsinde de oyuna sonradan dahil oldu. Pereira ile sadece 1 asist gerçekleştirmişti.Milli santrfor, 5 gol-1 asist yaptığı Pereira dönemini unutturdu. 60 yaşındaki deneyimli hocayla birlikte 9 gol atıp, 2 asiste imza atanFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçı sonrası antrenörlük hayatının en formda dönemini yaşadığını söylerken gelecek sezon için de şu ifadeleri kullanmıştı: "Daha önce birçok kulüpte çalıştım. Şu an gelinen noktada antrenörlük hayatımın en formda günlerini yaşıyorum. Buraya gelirken gözümü kırpmadan elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Ben takımdaki durumu düzeltmek için geldim. Şu ana kadar kötü değil. Taraftarların camiamızın beklentisi başka bir durum. Seneye bu takımın şampiyon olmasını istiyor herkes. Burada daha önce de şampiyonluğa oynadım. Neden olamadım herkes biliyor, malum nedenlerden dolayı. Karşılıklı oturup bir karar verilmesi lazım. Sezon sonu konuşulur bunlar. Şu an seneye ne olur düşünmedim. Üç maç sonra kontratım bitiyor. Görevimi teslim edeceğim, Rabbim neylerse güzel eyler."