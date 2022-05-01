Pereira sonrası İsmail Kartal’la çalışmak futbolculara ilaç gibi geldi. Taraftarların 'İsmail Klopp' lakabını taktığı tecrübeli ismin gelişiyle Zajc ve Mert gol-asistte kariyer rekorlarını kırdı, Serdar Aziz tekrar kazanıldı. Osayi sağ bekte yeniden doğarken, Serdar Dursun da gol krallığı yarışına dahil oldu
Ligde yenilmezlik serisini 11 maça (10G-1B) çıkaran Fenerbahçe'nin yükselişinde başrolü teknik direktör İsmail Kartal oynadı. 13 Ocak'ta göreve gelen 60 yaşındaki çalıştırıcı, takımdaki mental çöküşü bitirirken, metotları ve taktikleri oyuncular üzerinde doping etkisi yarattı. Sezon başında Vitor Pereira ilefutbola küsen birçok isim, İsmail Kartal'la kendinibuldu. İşte yükseliş gösterenler: ALTAY BAYINDIR: Sakatlık öncesi kalesinde 10 maçta 0.90 gol ortalaması tuttururken, yeni teknik direktörle performansı iyice yukarı çıktı. 11 mücadelenin5'inde ağlarını kapatıp 0.72'lik muazzam bir değer yakaladı. SERDAR AZİZ: Pereira'nın görev süresince sadece 5 maçta 11'de şans verdiği Serdar, İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi oldu. 14 karşılaşmanın 13'ünde ilkkadroya yazılan 31 yaşındaki milli stoper, kalitesiyle 1 gol-1 asistlik katkı yaptı. OSAYİ: Zorunluluktan beke geçip, sağ koridoru tek başına parselleyen Osayi- Samuel, Kartal'ın gelişiyle tüm maçlarda11'de çıktı. Nijeryalı futbolcu, 2 asistle taraftarın da takdirini kazandı. Son Gaziantep maçında sakatlık yüzünden oynayamadı. MİHA ZAJC: Pereira'nın genellikle oyuna sonradan sürdüğü Sloven orta saha, yeni çalıştırıcıyla formayı kaptı. İsmail Kartal'ındokunuşuyla 6 gol-2 asist yaparken, öncesinde ise 3 kez fileleri havalandırdı. Bu golleriyle 2017-18'de Empoli'deki en skorer (8 gol) sezonunu arkasında bırakarak kariyer rekoru kırdı. MERT HAKAN: Gol atamayan milli oyuncu yeni hocasıyla tam servisçi rolünebüründü ve 6 asist gerçekleştirdi. Öncesinde 1 kez arkadaşlarına gol pasıyla destek olmuştu. Mert Hakan, böylece daha önce en üst ligde geçirdiği 4 sezonda ulaştığı rakamı geride bıraktı (6). ARDA GÜLER: Kartal'ın dokunduğu bir diğer isim de 17'lik yıldız adayı Arda... Kartal'la bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. 3 gol-2 asist yaparken, hepsinde de oyuna sonradan dahil oldu. Pereira ile sadece 1 asist gerçekleştirmişti. SERDAR DURSUN: Milli santrfor, 5 gol-1 asist yaptığı Pereira dönemini unutturdu. 60 yaşındaki deneyimli hocayla birlikte 9 gol atıp, 2 asiste imza atan Serdar Dursun gol krallığıyarışında gözünü zirveye dikti.
KARİYERİMİN EN FORMDA DÖNEMİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçı sonrası antrenörlük hayatının en formda dönemini yaşadığını söylerken gelecek sezon için de şu ifadeleri kullanmıştı: "Daha önce birçok kulüpte çalıştım. Şu an gelinen noktada antrenörlük hayatımın en formda günlerini yaşıyorum. Buraya gelirken gözümü kırpmadan elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Ben takımdaki durumu düzeltmek için geldim. Şu ana kadar kötü değil. Taraftarların camiamızın beklentisi başka bir durum. Seneye bu takımın şampiyon olmasını istiyor herkes. Burada daha önce de şampiyonluğa oynadım. Neden olamadım herkes biliyor, malum nedenlerden dolayı. Karşılıklı oturup bir karar verilmesi lazım. Sezon sonu konuşulur bunlar. Şu an seneye ne olur düşünmedim. Üç maç sonra kontratım bitiyor. Görevimi teslim edeceğim, Rabbim neylerse güzel eyler." CEYHUN YÜKSEL