Sörloth için pazarlık zamanı Euro

Beşiktaş'ın bir numaralı forvet adayı Alexanter Sörloth konusunda beklenen gelişme yaşandı.Bunun üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen siyahbeyazlılar, oyuncunun menajeri Morten Wivestad'ı İstanbul'a davet etti. Wivestad'ın, Ramazan Bayramı'nın ardından görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği belirtildi.Kartal, önümüzdeki haftadan itibaren Leipzig'le de masaya oturacak ve Sörloth'a karşılık, 6 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerecek. Alman ekibinin vereceği cevaba göre siyahbeyazlılar, rakamı revize edecek. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi 7 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı düşünmüyor.