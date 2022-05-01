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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Sörloth için pazarlık zamanı Euro

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Sörloth için pazarlık zamanı Euro

Beşiktaş, Norveçli forvetin menajeri Wivestad’ı İstanbul’a davet etti. Ramazan Bayramı sonrası golcü futbolcunun temsilcisiyle masaya oturacak olan siyah-beyazlılar, RB Leipzig'e de 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif edecek

Beşiktaş'ın bir numaralı forvet adayı Alexanter Sörloth konusunda beklenen gelişme yaşandı. Norveçli golcüyü Leipzig'den kiralayan Real Sociedad, sözleşmede yer alan 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Bunun üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen siyahbeyazlılar, oyuncunun menajeri Morten Wivestad'ı İstanbul'a davet etti. Wivestad'ın, Ramazan Bayramı'nın ardından görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği belirtildi.

EN FAZLA 7 MİLYON
Kartal, önümüzdeki haftadan itibaren Leipzig'le de masaya oturacak ve Sörloth'a karşılık, 6 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerecek. Alman ekibinin vereceği cevaba göre siyahbeyazlılar, rakamı revize edecek. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi 7 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı düşünmüyor. Leipzig, Real Sociedad'ın sonraki satıştan pay olmadan önerdiği 8 milyon Euro'yu geri çevirmişti.

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Sörloth için pazarlık zamanı Euro
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