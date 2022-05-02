Aslan’a bayram yok

Lig tarihinde ilk kez Sivasspor'dan evinde 3 gol birden yiyen sarı-kırmızılıların Nef Stadı'nda 5 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Camia bayrama da mutsuz girdisonra ilk 10'a girme fırsatını yakalayan Galatasaray 1-0 öne geçtiği Demir Grup Sivasspor maçını 3-2 kaybedipmücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, geçiş hücumunda golü buldu. Pulgar'ın başlattığı atakta Kerem soldan sıfıra inen Emre'yi gördü veAanholt'un ortasına kafayı vuran Babel, çerçeveyi bulamadı. Semih ve Boey'in durduramadığı Sivasspor'dayarıda duran toptakiOğuz'un orta şut karışımı şutuyla Sivasspor düelloyu kazandı.G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın son dönemde yaşadığı seçim sürecinin sıkıntısı yüzüne yansımıştı. Elmas, maçı locadan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile birlikte takip etti. Protokolde hiçbir sarı-kırmızılı yöneticinin olmaması dikkat çekti. Sadece atılan iki golde yüzü gülen Elmas bol miktarda sigara ve çay içerek maçı takip etti.Sivasspor'un 3. golünden sonra tribünlerin de tepkisi artınca, Burak Elmas daha fazla dayanamadı ve stadı terk etti. Bu arada Aslantepe'deki karşılaşmayı 28 bin 197 biletli seyirci takip etti.G.Saray adına iki kez fileleri havalandıran Gomis rakibin 3 golünü ve oyunu şöyle yorumladı: "Takım hak ettiği konumdan uzak. Bundan dolayı da üzgünüm. Kendi adıma ve takım adına taraftarlarımızdan özür diliyorum. İki gol attım ama Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımaya yetmedi.Yeni Malatya ve Altay karşılaşmalarını gol yemeden tamamlayan Muslera, dün fena avlandı. Sivas'ın 64'te Ahmet Oğuz'la bulduğu gol jeneriklikti. Kariyerinde ilk kez deplasmanda gol atan Ahmet, 27 metrelik bir mesafeden orta şut karışımı bir vuruşla Uruguaylı eldiveni çaresiz bıraktı.Sivasspor'a müthiş bir füzeyle galibiyeti getiren Ahmet Oğuz,Çünkü gol istatistiğim az. Nadir ve güzel bir gol oldu. Bayramda benim şekerim de bu gol olsun. Çok şanslıydım. Topu aldığımda baktım içeride kimse yoktu. Ben de vurdum.diye konuştu.