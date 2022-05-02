İmamoğlu’na tepki yağdı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'daki resmi hesabından Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlarken kullandığı fotoğraftaki hata tepki gördü. Şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki VarsınEren' filminde rol alan Rahman Başel'in görseli paylaşılırken siyasiler, gazeteciler ve vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına tepki gösterdi.
TRABZONSPOR KÖYÜ
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı 160haneli Bağacık köyünde şampiyonluk coşkusu vardı. 1974-75'teki şampiyonluk sonrası Trabzonspor'a gönül veren Bağacık köyü, son şampiyonlukta büyük coşku yaşadı.
ÜÇ BÜYÜKLER UNUTTU! RİZESPOR UNUTMADI
Süper Lig ekipleri ve TFF, Trabzonspor'un şampiyonluğunu attıkları mesajla kutlarken, İstanbul'un 3 büyük takımının bordomavilileri tebrik etmemesi dikkat çekti. En detaylı kutlamayı Çaykur Rizespor, yaparken Başakşehir, Antalyaspor, Alanyaspor, Giresunspor, Adana Demirspor, F.Karagümrük, Hatayspor, Altay, Gaziantep FK ve Göztepe de attıkları mesajla Trabzonspor'u kutladı.