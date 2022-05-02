İmamoğlu’na tepki yağdı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'daki resmi hesabından Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlarken kullandığı fotoğraftaki hata tepki gördü. Şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerinefilminde rol alan Rahman Başel'in görseli paylaşılırken siyasiler, gazeteciler ve vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına tepki gösterdi.Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlışampiyonluk coşkusu vardı. 1974-75'teki şampiyonluk sonrası Trabzonspor'a gönül veren Bağacık köyü, son şampiyonlukta büyük coşku yaşadı.Süper Lig ekipleri ve TFF, Trabzonspor'un şampiyonluğunu attıkları mesajla kutlarken, İstanbul'un 3 büyük takımının bordomavilileri tebrik etmemesi dikkat çekti. En detaylı kutlamayı Çaykur Rizespor, yaparken Başakşehir, Antalyaspor, Alanyaspor, Giresunspor, Adana Demirspor, F.Karagümrük, Hatayspor, Altay, Gaziantep FK ve Göztepe de attıkları mesajla Trabzonspor'u kutladı.