Manchester United ve Manchester City’nin James Ward-Prowse savaşı!

Gelecek sezon için takımın başına Erik ten Hag'ı getiren Manchester United, transfer çalışmalarına da başladı. Kırmızı-beyazlı ekipte ilk hedef Declan Rice'tı. Ancak West Ham United'ın İngiliz orta saha için 150 milyon Sterlin bonservis bedeli istemesinin ardından alternatiflere yönelen Manchester United, listenin başına Southampton'dan James Ward-Prowse'u aldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre sezon sonunda Pogba ve Matic'in takımdan ayrılacak olmasıyla birlikte orta saha transferi isteyen Eric ten Hag, bu oyuncuların boşluğunu James Ward-Prowse ile doldurmak istiyor. Southampton, altyapısından yetişen 27 yaşındaki orta saha için 75 milyon Sterlin bonservis talep ediyor. Sezon sonunda Cavani, Pogba ve Matic'in takımdan ayrılmasıyla haftalık 660 bin Sterlin tasarruf edecek Manchester ekibinin bu transferi tamamlaması bekleniyor.

RAKİP MANCHESTER'IN MAVİLERİ

Öte yandan James Ward-Prowse'u isteyen tek takım Manchester United değil. Şampiyonluk yolunda Liverpool ile yarış halinde olan Manchester City de İngiliz oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istiyor. Fernandinho'nun sezon sonunda takımdan ayrılıp, Brezilya'ya dönmek istediğini açıklamasının ardından City de transferde harekete geçen takımlardan oldu.

Duran toplardan attığı gollerle dikkat çeken James Ward-Prowse'un kulübüyle 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.