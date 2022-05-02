GÜNEBAKIŞ: "Bordo-mavililer, Abdullah Avcı önderliğinde şampiyonluk hasretine son verdi,KARADENIZ: "Sezona adına yakışır gibi başladı... Fırtına gibi esti, şampiyonluğu rakiplerinin elinden söktü aldı."TAKA: "Senin sevdan yaktı bizi."SONNOKTA: "Dünyanın 8. Harikası."KUZEY Ekspres: "Trabzonspor gururla sunar."Şampiyon Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Artık bir gelenek haline gelen bu kutlama öncesinde gece saatlerinde köprünün ışıkları bordo-mavi yapılırken sabah da Trabzonspor'un dev bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalandı.Avrupa medyasında şampiyonluğun yankıları vardı… İşte öne çıkan başlıklar ve yorumları: KICKER (Almanya): "İstanbullular dışarıda kaldı. 2010'dan beri zirvede ilk kez İstanbul kulübü yok. Trabzonspor, şampiyon." MARCA (İspanya): Trabzonspor tarih yazdı. Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluğunu ilan etti. Bordo Mavililer, İstanbul'un hakimiyetini kırdı." MUNDO DEPORTIVO (İspanya): "38 yıl sonra şampiyon. Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra Türkiye Süper Ligi şampiyonu ilan edildi. CALCIOMERCATO (İtalya): "Trabzonspor şampiyon. Gervinho ve Hamsik'e ek olarak, eski Bolognalı Denswil, eski Fiorentinalı Vitor Hugo, eski Romalı Bruno Peres ve gol krallığında zirveyi kovalayan eski Atalantalı Cornelius da Trabzonspor formasıyla başarılı bir sezon geçirdi.