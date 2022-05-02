Trabzonspor’un kasketli kahramanı! Abdullah Avcı o alanda rekor kırdı

Efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile özdeşleşen kasketi takarak maçlara çıkan Abdullah Avcı, Trabzonspor'da destan yazmayı başardı.
Bordo-Mavililer'in geçen yıl 10 Kasım'da anlaşmaya vardığı tecrübeli teknik adam, 17. sırada devraldığı takımı bu sezon şampiyonluğa ulaştırırken kırdığı rekorlarla da kulüp tarihine geçti.
27 haftadır liderlik koltuğunda tuttuğu Fırtına'ya bu alanda ilki yaşatan 58 yaşındaki çalıştırıcı, hem bordo-mavilileri ilk kez nisan ayında şampiyon yaptı hem de Fenerbahçe'ye ait en erken şampiyonluk rekoruna ortak oldu.
'EN ÇOK FARK' YÜKLENİYOR
Bu arada Ligin bitimine 3 hafta kala 9 puanlık fark yakalayan Karadeniz fırtınası, 3 puan daha toplaması halinde 'En çok puan farkıyla şampiyonluk' rekorunu da Abdullah Avcı ile kıracak.
AVCI İLE İKİ KUPA
Trabzonspor teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kupasını elde etti. Bordo-mavili ekip, tecrübeli çalıştırıcının döneminde geçen sezon Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'nın da sahibi olmuştu.
AHMET AĞAOĞLU: BU ZAFER HİÇ KOLAY OLMADI
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünlere Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile beraber asılan fotoğraf için de şu yorumu yaptı:
"Havaalanındaydı, CAS duruşmamızdan sonra Cenevre'ye gittik, duruşma uzadı. Son uçağı kaçırdık, Erzurum maçına yetişmemiz lazımdı, en yakın havalimanı olan Lyon'a gittik. Oteller kapalıydı. Bir arkadaşımızın çektiği bir fotoğraftı. Banklarda ve havalimanlarında uyuduk… Hiç kolay olmadı. Israrla sizi yanlışa iten etkenlerden uzak durursanız, 'Basit olan şeyi doğru yaparsanız' bugünlere geliyorsunuz."
MUHTEŞEM ÜÇLÜDEN ZAFER TURU
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, Antalya maçı sonrası taraftarı birlikte kasketleri ile selamladılar.
DEV UMUT
Öte yandan Türk takımlarının Avrupa arenasındaki kötü performansı ülke puanını düşürürken, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkımız da uçtu gitmişti. Şampiyon Trabzonspor'un bu nedenle Devler Ligi'ne grup aşamasından direkt katılma şansı yok. Bordomavililer, 3. Eleme Turu'ndan gireceği turnuvada gruplar için bir de play-off oynayacak. Rusya, Avrupa'dan men edilirken gelecek sezon da cezalı olmaları bekleniyor.
Ligi tamamlanmadan sona erdirilen Ukrayna'da en üst sıradaki Shakhtar'ın şampiyon olmuş kabul edilip Devler Ligi'ne doğrudan alınması masada. Bu ihtimal gerçekleşirse Trabzonspor'un sadece play-off turu oynaması yetecek. Ukrayna takımlarının da Rusya gibi Şampiyonlar Ligi'ne alınmaması halinde ise bordo-mavililerin doğrudan katılım ihtimalleri gündeme gelecek.