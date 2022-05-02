Trabzonspor’un kasketli kahramanı! Abdullah Avcı o alanda rekor kırdı

"Havaalanındaydı, CAS duruşmamızdan sonra Cenevre'ye gittik, duruşma uzadı. Son uçağı kaçırdık, Erzurum maçına yetişmemiz lazımdı, en yakın havalimanı olan Lyon'a gittik. Oteller kapalıydı. Bir arkadaşımızın çektiği bir fotoğraftı. Banklarda ve havalimanlarında uyuduk… Hiç kolay olmadı. Israrla sizi yanlışa iten etkenlerden uzak durursanız, 'Basit olan şeyi doğru yaparsanız' bugünlere geliyorsunuz."