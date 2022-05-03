Okay Yokuşlu performansıyla dikkatleri çekiyor! Hocasından övgü: "Olağanüstü..."

Okay da, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Sahadaki oyunumdan memnunum ama en önemli olan puanlar toplamaya devam etmemiz. Çok iyi çalışmıştık ve çok iyi bir takıma karşı, zor bir maça çıkacağımızı biliyorduk." şeklinde konuştu.