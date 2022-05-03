Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Okay Yokuşlu performansıyla dikkatleri çekiyor! Hocasından övgü: "Olağanüstü..."
Giriş Tarihi: 3.5.2022 17:52 Son Güncelleme: 3.5.2022 18:01

Okay Yokuşlu performansıyla dikkatleri çekiyor! Hocasından övgü: "Olağanüstü..."

AA
Okay Yokuşlu performansıyla dikkatleri çekiyor! Hocasından övgü: Olağanüstü...

İspanya LaLiga'da Celta Vigo takımında kulüp içi sebeplerden formsuz bir sezon başlangıcı geçiren Okay Yokuşlu, sezon ortasında transfer olduğu Getafe'de kendini göstermeye başladı.

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, dün akşam Getafe'nin sahasında Real Betis ile 0-0 berabere kaldığı maçta ortaya koyduğu performans teknik direktörü Quique Sanchez Flores'den övgü aldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk 11'de sahaya çıkan Okay'ın performansıyla ilgili soruya Getafe Teknik Direktörü Quique Sanchez Flores, "Okay sahada olağanüstü bir performans sergiledi. Hafta içinde antrenmanlarda çalıştıklarını en iyi şekilde sahada gösterdi. Sahada olması gerekiyordu ve bu fırsatı mükemmel bir şekilde değerlendirdi." dedi.

Okay da, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Sahadaki oyunumdan memnunum ama en önemli olan puanlar toplamaya devam etmemiz. Çok iyi çalışmıştık ve çok iyi bir takıma karşı, zor bir maça çıkacağımızı biliyorduk." şeklinde konuştu.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe'nin kalan 4 maçının final niteliğinde olduğunu ve son ana kadar mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Okay, "Kalemizi gole kapatmaya devam etmeliyiz. Sahada ve antrenmanda en iyisini vermek benim zorunluluğum." ifadelerini kullandı.

Real Betis maçında takımında libero olarak görev yapan Okay, bu mevkide oynamaktan da memnun olduğunu, takımın ihtiyacı olan her yerde elinden geleni yapmaya gayret gösterdiğini vurguladı.

Satın alma opsiyonuyla kiralık geldiği Getafe'de şimdiye kadar 3'ü ilk 11'de olmak üzere 7 maçta forma giyen Okay'ın sezon sonunda bu takımda kalması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdada fiyatları düşürecek düzenlemede sona gelindi! Halde mafyatik yapılanmaya izin verilmeyecek
Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
Bombanın pimini çekti! 6’lı masayı çökerten itiraf
İBB'deki yasak aşk skandalında yeni gelişme! Eşinin kendisini amiri ile aldattığını ispat etmişti
Burak Sergen yaşadıklarını anlattı: Entübe oldum, aldatıldım... O dönemi yaşanmamış sayıyorum!
Ünlü futbolcunun kardeşinden kiracıya meydan dayağı! Burnunu kırdı kulağını patlattı
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İmamoğlu'nun paylaşımına tepki: Demek ki benim evladıma üzülmedi
Ünlü şarkıcıya eski nişanlı dehşeti! "Sonun Bergen gibi olacak"
Rusya'nın kıyamet uçağı göklerde görüldü! Nükleer savaş kapıda mı?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu: 1 milyon Suriyeli için dönüş planı hazır
ARKADAŞINA GÖNDER
Okay Yokuşlu performansıyla dikkatleri çekiyor! Hocasından övgü: "Olağanüstü..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA