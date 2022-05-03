Şampiyonluğu oya gibi işledi

SABAH SPOR yazarları, büyük zafere ulaşan Trabzonspor’un başarısını değerlendirdi
SORU: Trabzonspor şampiyonluğunuilan etti. Altaymaçında kupasına da kavuşacak.Bordo-mavili ekibe dair biranaliz yapar mısınız? Şampiyonlukiçin yapılan çirkin yorumlarane diyorsunuz? AHMET ÇAKAR: Trabzonspor'un şampiyonluğunda aslan payı Abdullah Avcı'ya yazılır. Tüm dengeleri kurdu, yönetim, taraftar arasındaki bütün köprüleri ve geçişleri ayarladı ve nokta transferler yaptırarak takımı güçlendirdi. Maçların yüzde 70'ini iyi oynadı. Bazen kötü oynayıp kazandı, bazen kazanamadı. Bir lig maratonunda bu inişler ve çıkışlar doğal. Futbolculardaise başrol kaleci Uğurcan'ın. Öyle maçları kurtardı ki inanılır gibi değil. Sonra Nwakaeme ve Visca önemli katkıda bulundular. Cornelius da işini yaptı. Sezon başında ıslıklanan Abdülkadir Ömür'e Avcı'nın pedagojik katkısı oldu ve o gün bugündür Ömür, Türkiye'nin çok önemli bir oyuncusu olarak performans gösterdi. Tüm bunlara baktığımızda Trabzonspor, anasının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk aldı. LEVENT TÜZEMEN: Kedi uzanamadığı ciğere murdar dermiş. Trabzonspor'un haklı şampiyonluğunu kıskananların ruh hali kedi-ciğer ilişkisine benziyor. Sezon başında nokta transferler yapan Avcı, yarattığı antrenör takımıyla haklı bir şampiyonluk kazandı. F.Bahçe'nin başkanıAli Koç bile, "En iyi futboluTrabzonspor oynuyor" diye biritirafta bulunmuşsa kimseninTrabzonspor'un şampiyonluğunagölge düşürme hakkı yoktur. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar etle tırnak gibi oldular, maç maç düşündüler, sabırla şampiyonluğu bir oya gibi işlediler. Sakatlık yaşadılar, cezalı ve hasta oyuncuları oldu ama Avcı, bir gün bile itiraz etmedi. Elindeki oyuncuları hep hazır tuttu. Fazla forma şansı bulamayanoyuncular bile görev aldıklarındayüreklerini sahaya bıraktılar. Sonuçta Trabzonspor gönülleri fethetti ve alnının akıyla şampiyon oldu. ALİ GÜLTİKEN: Çok hak ettikleri bir şampiyonluk oldu. Sezon başından beri hiçbir tereddüde yer bırakmadılar. Burada birçok başarı hikâyesi var. Mali kriterlere uymak, doğru oyuncu seçimi yapmak, iyi bir izleme komitesi oluşturmak, iyi bir teknik adam seçmek, çok iyi bir oyun kurgusu oluşturmak, doğru bir yönetim şekli sergilemek gibi birçok şeyi alt alta sıralamak mümkün. ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor sezona hazır bir şekilde girdi. Yönetim, Avcı'yla beraber transfer planlarını doğru yaptı. Sonra da istikrarlı bir grafik çizerek rakipleriyle olan puan farkını sürekli açtı. Aslında ligin ilk yarısı bittiğindeTrabzonspor'un şampiyonluğu hemenhemen belliydi. Yerinde transferler yaptılar. Avcı da deneyimli bir teknik adam. Siopis ve Visca hamleleri de çok yerindeydi. Sonuçta hak ederek şampiyonluğa ulaştılar, kutluyorum. BÜLENT TİMURLENK: Bu şampiyonluğun hikâyesi geçen sezondan başladı. Bakasetas, Berat geçen yaz transfer döneminde Peres, Gervinho, Cornelius ve Siopis ile eldeki kadro şampiyon olabilecek kaliteye ulaşmıştı. Eldeki malzemeyi bir şef gibi doğru pişiren Avcı, tatlı niyetine de Visca'yı aldı. BaşkanAğaoğlu, çok başarılı bir organizasyonyapısıyla Avcı ve ekibininönünü açtı. Ve elbette bütün sezon takımlarının arkasında duran Trabzonspor taraftarı… Ligin kalanında bu şampiyonluğulayıkıyla kutlayacaklarve ardından yeni sezonun transferhesapları yapılacak.
BİR TEBRİK MESAJINI ESİRGEMEK ÇOK AYIP SORU: 3 Büyükler (GS- BJK VE FB)Trabzonspor'u kutlamadı. Ne dersiniz? BÜLENT TİMURLENK: 3 camiadan birinin bile Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamamış olması yönetimlerinin ayıbıdır. Her taraftar kaçan şampiyonluğu hakemlere bağlar. Kime sorsan haklı! Ama iki satır tebrik mesajını Ağaoğlu ve takımından esirgemek ayıp olarak yazılır futbol tarihimize. ÖMER ÜRÜNDÜL: 3 büyük takımdan bir kutlama gelmemesini bir zaaf olarak görüyorum. Sporun her branşında fair play çok önemlidir. ALİ GÜLTİKEN: Başarılı olanı takdir etmek bir erdemdir ve olması gerekir. Rakibinin başarısının altında bir şey aramak yerine kendi başarısızlığının nedenlerini doğru bir şekilde analiz etmek gerekir.
TORRENT KULÜBÜ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ SORU: Galatasaray Teknik DirektörüTorrent, Sivas maçı sonrası bomba açıklamalaryaptı. Bu sözler için yorumunuznedir? Başkan Burak Elmas, İspanyolhocayı görevden almalı mı? AHMET ÇAKAR: Torrent hem kötü antrenörhem de pazar gecesi açıklamalarıyla kötü vekalitesiz bir insan olduğunu ispatladı. İyi maçlardansonra 'Her şey çok güzel, kadrom iyi' diyordu.Pazar akşamı ise skandal açıklamalarla kendinikovdurma çabasına girişti. Adam paranın peşinde,beyefendi görünüşünün altında çok ciddi yetersizlik,kötülük ve kompleks mevcut.
FATİH TERİM'E 'HIRSIZ' DEDİ
LEVENT TÜZEMEN: Kaybetti, başkasını suçladı, medyayla tartıştı. Bir gün bile "Ben hatalıyım" demedi. Ama her fırsatta kontratının olduğunuvurguladı. Kolay değil, evde otururken G.Saray'ın başına hoca olarak geliyorsun, iyi bir sözleşmeye imza atıyorsun, doğal olarak da paranın peşinden koşuyorsun. Torrent, en son olarakyönetimi bombaladı ve en önemlisi FatihTerim ve ekibine hırsız yakıştırmasını yaptı. G.Saray'da onca yabancı hoca çalıştı ama hiçbiri böyle bir yakıştırmada bulunmadı. Torrent, "Bilgisayaryoktu, programlar yoktu, analizcileriben getirdim" diyerek resmen bir kulübüküçük düşürdü. Burak Elmas, hesap sormalı ve Torrent'i görevden almalıdır. G.Saray'ın divan ve kongre üyesi olan kıymetli bir değerine karşı kimse böyle bir yakıştırmada bulunamaz. Ayrıca Torrent'in açıklamalarının resmi siteden yayınlanmasına izin veren yönetimi kınıyorum. Çünkü buaçıklamalar bir suçlamayı kapsıyor. ALİ GÜLTİKEN: Bu mesajın kime verildiği önemli. Yönetime mi yoksa geçmiş teknik ekibe mi, buna bakmak gerekir. Ama büyük camialaragelen teknik adamların hiçbir zamanmazeretinin olmayacağını düşünenlerdenim. Torrent'in kendi geçmiş kariyerine baktığımızda bugün Galatasaray'da aldığı şansın ona kariyeri boyunca verilen en önemli görev olduğunu görüyoruz. Bunun farkında olması lazım. Teknikadamların görevimazeret üretip geçmişdönemlerin siyasetiniyapmak değil, eldekiyleen iyisini başarmaktır. ÖMER ÜRÜNDÜL: Herkes kendine göre bir yorum yapıyor. Torrent geldiğinde takımın durumu iyi değildi. Ama bir gerçekvar ki Torrent degerekli katkıyısağlayamadı. Akılda kalan maçlar Trabzonspor, Beşiktaş ve iki Barcelona maçıydı. Ligdeki diğer maçlar ise kazandıkları dahil futbol olarak tam bir hayal kırıklığıydı. BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray, Barcelona'yla berabere kalıp Beşiktaş'ı yenince, Florya güzel, Torrent başarılı. 7 mağlubiyetin her birinin arkasından da suçlu Fatih Terim, yönetim ve camia… G.Saray'da yönetim olmadığından ortalığı boş bulan Torrent, yetersizliğine bahaneler üretmede doğrusu çok usta. Geldiğinde Florya'dakimseyi bulamadıysa sebebiTerim'in gittiğinin ertesi günü 12çalışanın işine son veren yönetimdir. Sizi ön plana çıkartan rakip analizi ise bu işi neden kendiniz yapmıyor da Florya'daki scout ekibinden genç bir çocuğu çağırıp görev veriyorsunuz. Torrent'in G.Saray'da kalması için tek bir sebep yok. Ama sorun şu ki onu gönderecek bir Galatasaray yönetimi de yok.
BAŞKAN KOÇ 99 DEĞİL 100 KEZ DÜŞÜNMELİ! SORU: Fenerbahçe'deteknikdirektörİsmail Kartalfırtınasıesiyor.AliKoçbelkide başkanlıkdönemininen zorkararını verecek.İsmailKartal, Beşiktaşmaçını da geçersene olur? AHMET ÇAKAR: AliKoç'un ne yapacağını bilmiyorumama önümüzdekisene F.Bahçe şampiyon olamazsa,tarihe gömülür. Bunun için en doğrukararı vermek zorunda. Löw'e saldırdılar olmadı,Jesus olacak gibi görünüyor ama bir de pırılpırıl parlayan bir İsmail Kartal var. Hele bir deBeşiktaş maçını kazanırsa adama sorarlar,"İsmail Kartal ile niye devam etmiyorsun?'diye. Ali Koç zor durumda. Umarım doğru kararıverir ve umarım F.Bahçe seneye başarılı olur. LEVENT TÜZEMEN: Dağılmış, gruplara bölünmüş,huzuru kaybolmuş oyuncu grubunu kucaklayaraktakım yapan Kartal'ı kutluyorum. BaşkanAli Koç, hoca konusunda hep yanlış adımlarattı, öylesine göreve getirdiği Kartal ile kaç yıllıkbaşkanlığının en başarılı dönemini yakaladı.Koç, hoca konusunda 100 kez düşünüp birkez karar vermeli. İsmail Kartal, hoca olarakF.Bahçe'nin başında kalmayı hak ediyor. ALİ GÜLTİKEN: Artık bundan sonraki süreçFenerbahçe yönetimi üzerinde her zaman zorlayıcıbir durum oluşturacak. Futbolda geleceğinhayalini kurmak başka, gerçeklerle hareket etmekbaşka. Yönetimin işi kolay olmayacak. ÖMER ÜRÜNDÜL: Ali Koç için zor bir süreç.Bir senenin daha kaybedilmesine artık tahammülyok. Ben, Ali Koç'un Jesus'la görüşmesine,kafasında soru işaretleri olmasına hak veriyorum.İsmail Kartal'ın yaptığı katkılar çok önemli,bunları göz ardı etmiyorum. Ama AliKoç'un vereceği karar kritik. BÜLENT TİMURLENK: 10 galibiyetalan İsmail Kartal'ın başarısı deplasmandabir derbi kaybedince yok sayılacaksazaten gelecek sezonun hocasınıtartışmaya gerek yok. Kartal, birkadro takviyesi yapılmadan eldekilerleideal 11'ini bulup, sorunluolanları kadro dışı bırakıp,egoların altını kısıp,takım oyununu ateşleyenbir performans ortayakoydu. Fenerbahçe,kuvvetli oyunuylaVodafone Park'agidecek. Derbininsonucundanbağımsız İsmailKartal, bukoltukta kalmayıhak ediyorama çok azinsan Fenerbahçecamiasında onundevam edeceğineinanıyor.
2.40
Fenerbahçe'de 15 maça çıkan İsmail Kartal, 11 galibiyet-3 beraberlikle 2.40 puan ortalaması tutturup hoca değişikliği sonrası ligin en verimli ismi oldu.
HAFTANIN "EN"LERİ
AHMET ÇAKAR
TAKIMI
Antalyaspor TEKNİK DİREKTÖRÜ
Nuri Şahin (Antalyaspor) GOLÜ
Ahmet Oğuz (Sivasspor) OYUNCUSU
Kevin N'Koudou (Beşiktaş) HAKEMİ
Atilla Karaoğlan (Trabzon-Antalya)
ÖMER ÜRÜNDÜL TAKIMI
Trabzonspor TEKNİK DİREKTÖRÜ
Abdullah Avcı (Trabzonspor) GOLÜ
Ahmet Oğuz (Sivasspor) OYUNCUSU
Fredrik Ulvestad (Sivasspor) HAKEMİ
Kadir Sağlam (Galatasaray-Sivasspor)
LEVENT TÜZEMEN TAKIMI
Sivasspor TEKNİK DİREKTÖRÜ
Rıza Çalımbay (Sivasspor) GOLÜ
Ahmet Oğuz (Sivasspor) OYUNCUSU
Kevin N'Koudou (Beşiktaş) HAKEMİ
Abdulkadir Bitigen (Hatay-Altay)
ALİ GÜLTİKEN TAKIMI
Trabzonspor TEKNİK DİREKTÖRÜ
Abdullah Avcı (Trabzonspor) GOLÜ
Ahmet Oğuz (Sivasspor) OYUNCUSU
Kevin N'Koudou (Beşiktaş) HAKEMİ
Volkan Bayarslan (Göztepe-Ç.Rize)
BÜLENT TİMURLENK TAKIMI
Sivasspor TEKNİK DİREKTÖRÜ
Emre Belözoğlu (Başakşehir) GOLÜ
Gedson Fernandes (Çaykur Rize) OYUNCUSU
Kevin N'Koudou (Beşiktaş) HAKEMİ
Yok