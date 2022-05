Şampiyonluğu oya gibi işledi

AHMET ÇAKAR

ÖMER ÜRÜNDÜL

LEVENT TÜZEMEN

ALİ GÜLTİKEN

BÜLENT TİMURLENK

Trabzonspor'un şampiyonluğunda aslan payıyazılır. Tüm dengeleri kurdu, yönetim, taraftar arasındaki bütün köprüleri ve geçişleri ayarladı ve nokta transferler yaptırarak takımı güçlendirdi. Maçların yüzde 70'ini iyi oynadı. Bazen kötü oynayıp kazandı, bazen kazanamadı. Bir lig maratonunda bu inişler ve çıkışlar doğal.Öyle maçları kurtardı ki inanılır gibi değil. Sonraveönemli katkıda bulundular.da işini yaptı. Sezon başında ıslıklanan Abdülkadir Ömür'e Avcı'nın pedagojik katkısı oldu ve o gün bugündür Ömür, Türkiye'nin çok önemli bir oyuncusu olarak performans gösterdi. Tüm bunlara baktığımızda Trabzonspor, anasının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk aldı.Kedi uzanamadığı ciğere murdar dermiş. Trabzonspor'un haklı şampiyonluğunu kıskananların ruh hali kedi-ciğer ilişkisine benziyor. Sezon başında nokta transferler yapan Avcı, yarattığı antrenör takımıyla haklı bir şampiyonluk kazandı.Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar etle tırnak gibi oldular, maç maç düşündüler, sabırla şampiyonluğu bir oya gibi işlediler. Sakatlık yaşadılar, cezalı ve hasta oyuncuları oldu ama Avcı, bir gün bile itiraz etmedi. Elindeki oyuncuları hep hazır tuttu.Sonuçta Trabzonspor gönülleri fethetti ve alnının akıyla şampiyon oldu.Çok hak ettikleri bir şampiyonluk oldu. Sezon başından beri hiçbir tereddüde yer bırakmadılar. Burada birçok başarı hikâyesi var. Mali kriterlere uymak, doğru oyuncu seçimi yapmak, iyi bir izleme komitesi oluşturmak, iyi bir teknik adam seçmek, çok iyi bir oyun kurgusu oluşturmak, doğru bir yönetim şekli sergilemek gibi birçok şeyi alt alta sıralamak mümkün.Trabzonspor sezona hazır bir şekilde girdi. Yönetim, Avcı'yla beraber transfer planlarını doğru yaptı. Sonra da istikrarlı bir grafik çizerek rakipleriyle olan puan farkını sürekli açtı.Yerinde transferler yaptılar. Avcı da deneyimli bir teknik adam. Siopis ve Visca hamleleri de çok yerindeydi. Sonuçta hak ederek şampiyonluğa ulaştılar, kutluyorum.Bu şampiyonluğun hikâyesi geçen sezondan başladı. Bakasetas, Berat geçen yaz transfer döneminde Peres, Gervinho, Cornelius ve Siopis ile eldeki kadro şampiyon olabilecek kaliteye ulaşmıştı. Eldeki malzemeyi bir şef gibi doğru pişiren Avcı, tatlı niyetine de Visca'yı aldı.Ve elbette bütün sezon takımlarının arkasında duran Trabzonspor taraftarı…3 camiadan birinin bile Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamamış olması yönetimlerinin ayıbıdır. Her taraftar kaçan şampiyonluğu hakemlere bağlar. Kime sorsan haklı! Ama iki satır tebrik mesajını Ağaoğlu ve takımından esirgemek ayıp olarak yazılır futbol tarihimize.3 büyük takımdan bir kutlama gelmemesini bir zaaf olarak görüyorum. Sporun her branşında fair play çok önemlidir.Başarılı olanı takdir etmek bir erdemdir ve olması gerekir. Rakibinin başarısının altında bir şey aramak yerine kendi başarısızlığının nedenlerini doğru bir şekilde analiz etmek gerekir.Torrent hem kötü antrenörhem de pazar gecesi açıklamalarıyla kötü vekalitesiz bir insan olduğunu ispatladı. İyi maçlardansonradiyordu.Pazar akşamı ise skandal açıklamalarla kendinikovdurma çabasına girişti. Adam paranın peşinde,beyefendi görünüşünün altında çok ciddi yetersizlik,kötülük ve kompleks mevcut.Kaybetti, başkasını suçladı, medyayla tartıştı. Bir gün bile "Ben hatalıyım" demedi.Kolay değil, evde otururken G.Saray'ın başına hoca olarak geliyorsun, iyi bir sözleşmeye imza atıyorsun, doğal olarak da paranın peşinden koşuyorsun.G.Saray'da onca yabancı hoca çalıştı ama hiçbiri böyle bir yakıştırmada bulunmadı.Burak Elmas, hesap sormalı ve Torrent'i görevden almalıdır. G.Saray'ın divan ve kongre üyesi olan kıymetli bir değerine karşı kimse böyle bir yakıştırmada bulunamaz. Ayrıca Torrent'in açıklamalarının resmi siteden yayınlanmasına izin veren yönetimi kınıyorum.Bu mesajın kime verildiği önemli. Yönetime mi yoksa geçmiş teknik ekibe mi, buna bakmak gerekir.Torrent'in kendi geçmiş kariyerine baktığımızda bugün Galatasaray'da aldığı şansın ona kariyeri boyunca verilen en önemli görev olduğunu görüyoruz. Bunun farkında olması lazım.Herkes kendine göre bir yorum yapıyor. Torrent geldiğinde takımın durumu iyi değildi.Akılda kalan maçlar Trabzonspor, Beşiktaş ve iki Barcelona maçıydı. Ligdeki diğer maçlar ise kazandıkları dahil futbol olarak tam bir hayal kırıklığıydı.Galatasaray, Barcelona'yla berabere kalıp Beşiktaş'ı yenince, Florya güzel, Torrent başarılı. 7 mağlubiyetin her birinin arkasından da suçlu Fatih Terim, yönetim ve camia… G.Saray'da yönetim olmadığından ortalığı boş bulan Torrent, yetersizliğine bahaneler üretmede doğrusu çok usta.Sizi ön plana çıkartan rakip analizi ise bu işi neden kendiniz yapmıyor da Florya'daki scout ekibinden genç bir çocuğu çağırıp görev veriyorsunuz. Torrent'in G.Saray'da kalması için tek bir sebep yok. Ama sorun şu ki onu gönderecek bir Galatasaray yönetimi de yok.AliKoç'un ne yapacağını bilmiyorumama önümüzdekisene F.Bahçe şampiyon olamazsa,tarihe gömülür.Löw'e saldırdılar olmadı,Jesus olacak gibi görünüyor ama bir de pırılpırıl parlayan bir İsmail Kartal var.Ali Koç zor durumda. Umarım doğru kararıverir ve umarım F.Bahçe seneye başarılı olur.Dağılmış, gruplara bölünmüş,huzuru kaybolmuş oyuncu grubunu kucaklayaraktakım yapan Kartal'ı kutluyorum. BaşkanAli Koç, hoca konusunda hep yanlış adımlarattı, öylesine göreve getirdiği Kartal ile kaç yıllıkbaşkanlığının en başarılı dönemini yakaladı.İsmail Kartal, hoca olarakF.Bahçe'nin başında kalmayı hak ediyor.Artık bundan sonraki süreçFenerbahçe yönetimi üzerinde her zaman zorlayıcıbir durum oluşturacak. Futbolda geleceğinhayalini kurmak başka, gerçeklerle hareket etmekbaşka.Ali Koç için zor bir süreç.Bir senenin daha kaybedilmesine artık tahammülyok. Ben, Ali Koç'un Jesus'la görüşmesine,kafasında soru işaretleri olmasına hak veriyorum.10 galibiyetalan İsmail Kartal'ın başarısı deplasmandabir derbi kaybedince yok sayılacaksazaten gelecek sezonun hocasınıtartışmaya gerek yok. Kartal, birkadro takviyesi yapılmadan eldekilerleideal 11'ini bulup, sorunluolanları kadro dışı bırakıp,egoların altını kısıp,takım oyununu ateşleyenbir performans ortayakoydu.DerbininsonucundanbağımsızFenerbahçe'de 15 maça çıkan İsmail Kartal, 11 galibiyet-3 beraberlikle 2.40 puan ortalaması tutturup hoca değişikliği sonrası ligin en verimli ismi oldu.AntalyasporNuri Şahin (Antalyaspor)Ahmet Oğuz (Sivasspor)Kevin N'Koudou (Beşiktaş)Atilla Karaoğlan (Trabzon-Antalya)TrabzonsporAbdullah Avcı (Trabzonspor)Ahmet Oğuz (Sivasspor)Fredrik Ulvestad (Sivasspor)Kadir Sağlam (Galatasaray-Sivasspor)SivassporRıza Çalımbay (Sivasspor)Ahmet Oğuz (Sivasspor)Kevin N'Koudou (Beşiktaş)Abdulkadir Bitigen (Hatay-Altay)TrabzonsporAbdullah Avcı (Trabzonspor)Ahmet Oğuz (Sivasspor)Kevin N'Koudou (Beşiktaş)Volkan Bayarslan (Göztepe-Ç.Rize)SivassporEmre Belözoğlu (Başakşehir)Gedson Fernandes (Çaykur Rize)Kevin N'Koudou (Beşiktaş)Yok