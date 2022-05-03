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Giriş Tarihi: 3.5.2022

Şampiyonluğu oya gibi işledi

MURAT ÖZBOSTAN
Şampiyonluğu oya gibi işledi

SABAH SPOR yazarları, büyük zafere ulaşan Trabzonspor’un başarısını değerlendirdi

SORU: Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Altay maçında kupasına da kavuşacak. Bordo-mavili ekibe dair bir analiz yapar mısınız? Şampiyonluk için yapılan çirkin yorumlara ne diyorsunuz?
AHMET ÇAKAR: Trabzonspor'un şampiyonluğunda aslan payı Abdullah Avcı'ya yazılır. Tüm dengeleri kurdu, yönetim, taraftar arasındaki bütün köprüleri ve geçişleri ayarladı ve nokta transferler yaptırarak takımı güçlendirdi. Maçların yüzde 70'ini iyi oynadı. Bazen kötü oynayıp kazandı, bazen kazanamadı. Bir lig maratonunda bu inişler ve çıkışlar doğal. Futbolcularda ise başrol kaleci Uğurcan'ın. Öyle maçları kurtardı ki inanılır gibi değil. Sonra Nwakaeme ve Visca önemli katkıda bulundular. Cornelius da işini yaptı. Sezon başında ıslıklanan Abdülkadir Ömür'e Avcı'nın pedagojik katkısı oldu ve o gün bugündür Ömür, Türkiye'nin çok önemli bir oyuncusu olarak performans gösterdi. Tüm bunlara baktığımızda Trabzonspor, anasının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk aldı.
LEVENT TÜZEMEN: Kedi uzanamadığı ciğere murdar dermiş. Trabzonspor'un haklı şampiyonluğunu kıskananların ruh hali kedi-ciğer ilişkisine benziyor. Sezon başında nokta transferler yapan Avcı, yarattığı antrenör takımıyla haklı bir şampiyonluk kazandı. F.Bahçe'nin başkanı Ali Koç bile, "En iyi futbolu Trabzonspor oynuyor" diye bir itirafta bulunmuşsa kimsenin Trabzonspor'un şampiyonluğuna gölge düşürme hakkı yoktur. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar etle tırnak gibi oldular, maç maç düşündüler, sabırla şampiyonluğu bir oya gibi işlediler. Sakatlık yaşadılar, cezalı ve hasta oyuncuları oldu ama Avcı, bir gün bile itiraz etmedi. Elindeki oyuncuları hep hazır tuttu. Fazla forma şansı bulamayan oyuncular bile görev aldıklarında yüreklerini sahaya bıraktılar. Sonuçta Trabzonspor gönülleri fethetti ve alnının akıyla şampiyon oldu.
ALİ GÜLTİKEN: Çok hak ettikleri bir şampiyonluk oldu. Sezon başından beri hiçbir tereddüde yer bırakmadılar. Burada birçok başarı hikâyesi var. Mali kriterlere uymak, doğru oyuncu seçimi yapmak, iyi bir izleme komitesi oluşturmak, iyi bir teknik adam seçmek, çok iyi bir oyun kurgusu oluşturmak, doğru bir yönetim şekli sergilemek gibi birçok şeyi alt alta sıralamak mümkün.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor sezona hazır bir şekilde girdi. Yönetim, Avcı'yla beraber transfer planlarını doğru yaptı. Sonra da istikrarlı bir grafik çizerek rakipleriyle olan puan farkını sürekli açtı. Aslında ligin ilk yarısı bittiğinde Trabzonspor'un şampiyonluğu hemen hemen belliydi. Yerinde transferler yaptılar. Avcı da deneyimli bir teknik adam. Siopis ve Visca hamleleri de çok yerindeydi. Sonuçta hak ederek şampiyonluğa ulaştılar, kutluyorum.
BÜLENT TİMURLENK: Bu şampiyonluğun hikâyesi geçen sezondan başladı. Bakasetas, Berat geçen yaz transfer döneminde Peres, Gervinho, Cornelius ve Siopis ile eldeki kadro şampiyon olabilecek kaliteye ulaşmıştı. Eldeki malzemeyi bir şef gibi doğru pişiren Avcı, tatlı niyetine de Visca'yı aldı. Başkan Ağaoğlu, çok başarılı bir organizasyon yapısıyla Avcı ve ekibinin önünü açtı. Ve elbette bütün sezon takımlarının arkasında duran Trabzonspor taraftarı… Ligin kalanında bu şampiyonluğu layıkıyla kutlayacaklar ve ardından yeni sezonun transfer hesapları yapılacak.

BİR TEBRİK MESAJINI ESİRGEMEK ÇOK AYIP
SORU: 3 Büyükler (GS- BJK VE FB) Trabzonspor'u kutlamadı. Ne dersiniz?
BÜLENT TİMURLENK: 3 camiadan birinin bile Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamamış olması yönetimlerinin ayıbıdır. Her taraftar kaçan şampiyonluğu hakemlere bağlar. Kime sorsan haklı! Ama iki satır tebrik mesajını Ağaoğlu ve takımından esirgemek ayıp olarak yazılır futbol tarihimize.
ÖMER ÜRÜNDÜL: 3 büyük takımdan bir kutlama gelmemesini bir zaaf olarak görüyorum. Sporun her branşında fair play çok önemlidir.
ALİ GÜLTİKEN: Başarılı olanı takdir etmek bir erdemdir ve olması gerekir. Rakibinin başarısının altında bir şey aramak yerine kendi başarısızlığının nedenlerini doğru bir şekilde analiz etmek gerekir.



TORRENT KULÜBÜ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ
SORU: Galatasaray Teknik Direktö Torrent, Sivas maçı sonrası bomba açıklamalar yaptı. Bu sözler için yorumunuz nedir? Başkan Burak Elmas, İspanyol hocayı görevden almalı mı?
AHMET ÇAKAR: Torrent hem kötü antrenör hem de pazar gecesi açıklamalarıyla kötü ve kalitesiz bir insan olduğunu ispatladı. İyi maçlardan sonra 'Her şey çok güzel, kadrom iyi' diyordu. Pazar akşamı ise skandal açıklamalarla kendini kovdurma çabasına girişti. Adam paranın peşinde, beyefendi görünüşünün altında çok ciddi yetersizlik, kötülük ve kompleks mevcut.

FATİH TERİM'E 'HIRSIZ' DEDİ
LEVENT TÜZEMEN: Kaybetti, başkasını suçladı, medyayla tartıştı. Bir gün bile "Ben hatalıyım" demedi. Ama her fırsatta kontratının olduğunu vurguladı. Kolay değil, evde otururken G.Saray'ın başına hoca olarak geliyorsun, iyi bir sözleşmeye imza atıyorsun, doğal olarak da paranın peşinden koşuyorsun. Torrent, en son olarak yönetimi bombaladı ve en önemlisi Fatih Terim ve ekibine hırsız yakıştırmasını yaptı. G.Saray'da onca yabancı hoca çalıştı ama hiçbiri böyle bir yakıştırmada bulunmadı. Torrent, "Bilgisayar yoktu, programlar yoktu, analizcileri ben getirdim" diyerek resmen bir kulübü küçük düşürdü. Burak Elmas, hesap sormalı ve Torrent'i görevden almalıdır. G.Saray'ın divan ve kongre üyesi olan kıymetli bir değerine karşı kimse böyle bir yakıştırmada bulunamaz. Ayrıca Torrent'in açıklamalarının resmi siteden yayınlanmasına izin veren yönetimi kınıyorum. Çünkü bu açıklamalar bir suçlamayı kapsıyor.
ALİ GÜLTİKEN: Bu mesajın kime verildiği önemli. Yönetime mi yoksa geçmiş teknik ekibe mi, buna bakmak gerekir. Ama büyük camialara gelen teknik adamların hiçbir zaman mazeretinin olmayacağını düşünenlerdenim. Torrent'in kendi geçmiş kariyerine baktığımızda bugün Galatasaray'da aldığı şansın ona kariyeri boyunca verilen en önemli görev olduğunu görüyoruz. Bunun farkında olması lazım. Teknik adamların görevi mazeret üretip geçmiş dönemlerin siyasetini yapmak değil, eldekiyle en iyisini başarmaktır.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Herkes kendine göre bir yorum yapıyor. Torrent geldiğinde takımın durumu iyi değildi. Ama bir gerçek var ki Torrent de gerekli katkıyı sağlayamadı. Akılda kalan maçlar Trabzonspor, Beşiktaş ve iki Barcelona maçıydı. Ligdeki diğer maçlar ise kazandıkları dahil futbol olarak tam bir hayal kırıklığıydı.
BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray, Barcelona'yla berabere kalıp Beşiktaş'ı yenince, Florya güzel, Torrent başarılı. 7 mağlubiyetin her birinin arkasından da suçlu Fatih Terim, yönetim ve camia… G.Saray'da yönetim olmadığından ortalığı boş bulan Torrent, yetersizliğine bahaneler üretmede doğrusu çok usta. Geldiğinde Florya'da kimseyi bulamadıysa sebebi Terim'in gittiğinin ertesi günü 12 çalışanın işine son veren yönetimdir. Sizi ön plana çıkartan rakip analizi ise bu işi neden kendiniz yapmıyor da Florya'daki scout ekibinden genç bir çocuğu çağırıp görev veriyorsunuz. Torrent'in G.Saray'da kalması için tek bir sebep yok. Ama sorun şu ki onu gönderecek bir Galatasaray yönetimi de yok.

BAŞKAN KOÇ 99 DEĞİL 100 KEZ DÜŞÜNMELİ!
SORU: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal fırtınası esiyor. Ali Koç belki de başkanlık döneminin en zor kararını verecek. İsmail Kartal, Beşiktaş maçını da geçerse ne olur?
AHMET ÇAKAR: Ali Koç'un ne yapacağını bilmiyorum ama önümüzdeki sene F.Bahçe şampiyon olamazsa, tarihe gömülür. Bunun için en doğru kararı vermek zorunda. Löw'e saldırdılar olmadı, Jesus olacak gibi görünüyor ama bir de pırıl pırıl parlayan bir İsmail Kartal var. Hele bir de Beşiktaş maçını kazanırsa adama sorarlar, "İsmail Kartal ile niye devam etmiyorsun?' diye. Ali Koç zor durumda. Umarım doğru kararı verir ve umarım F.Bahçe seneye başarılı olur.
LEVENT TÜZEMEN: Dağılmış, gruplara bölünmüş, huzuru kaybolmuş oyuncu grubunu kucaklayarak takım yapan Kartal'ı kutluyorum. Başkan Ali Koç, hoca konusunda hep yanlış adımlar attı, öylesine göreve getirdiği Kartal ile kaç yıllık başkanlığının en başarılı dönemini yakaladı. Koç, hoca konusunda 100 kez düşünüp bir kez karar vermeli. İsmail Kartal, hoca olarak F.Bahçe'nin başında kalmayı hak ediyor.
ALİ GÜLTİKEN: Artık bundan sonraki süreç Fenerbahçe yönetimi üzerinde her zaman zorlayıcı bir durum oluşturacak. Futbolda geleceğin hayalini kurmak başka, gerçeklerle hareket etmek başka. Yönetimin işi kolay olmayacak.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Ali Koç için zor bir süreç. Bir senenin daha kaybedilmesine artık tahammül yok. Ben, Ali Koç'un Jesus'la görüşmesine, kafasında soru işaretleri olmasına hak veriyorum. İsmail Kartal'ın yaptığı katkılar çok önemli, bunları göz ardı etmiyorum. Ama Ali Koç'un vereceği karar kritik.
BÜLENT TİMURLENK: 10 galibiyet alan İsmail Kartal'ın başarısı deplasmanda bir derbi kaybedince yok sayılacaksa zaten gelecek sezonun hocasını tartışmaya gerek yok. Kartal, bir kadro takviyesi yapılmadan eldekilerle ideal 11'ini bulup, sorunlu olanları kadro dışı bırakıp, egoların altını kısıp, takım oyununu ateşleyen bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, kuvvetli oyunuyla Vodafone Park'a gidecek. Derbinin sonucundan bağımsız İsmail Kartal, bu koltukta kalmayı hak ediyor ama çok az insan Fenerbahçe camiasında onun devam edeceğine inanıyor.

2.40
Fenerbahçe'de 15 maça çıkan İsmail Kartal, 11 galibiyet-3 beraberlikle 2.40 puan ortalaması tutturup hoca değişikliği sonrası ligin en verimli ismi oldu.

HAFTANIN "EN"LERİ

AHMET ÇAKAR
TAKIMI
Antalyaspor
TEKNİK DİREKTÖRÜ
Nuri Şahin (Antalyaspor)
GOLÜ
Ahmet Oğuz (Sivasspor)
OYUNCUSU
Kevin N'Koudou (Beşiktaş)
HAKEMİ
Atilla Karaoğlan (Trabzon-Antalya)

ÖMER ÜRÜNDÜL
TAKIMI
Trabzonspor
TEKNİK DİREKTÖRÜ
Abdullah Avcı (Trabzonspor)
GOLÜ
Ahmet Oğuz (Sivasspor)
OYUNCUSU
Fredrik Ulvestad (Sivasspor)
HAKEMİ
Kadir Sağlam (Galatasaray-Sivasspor)

LEVENT TÜZEMEN
TAKIMI
Sivasspor
TEKNİK DİREKTÖRÜ
Rıza Çalımbay (Sivasspor)
GOLÜ
Ahmet Oğuz (Sivasspor)
OYUNCUSU
Kevin N'Koudou (Beşiktaş)
HAKEMİ
Abdulkadir Bitigen (Hatay-Altay)

ALİ GÜLTİKEN
TAKIMI
Trabzonspor
TEKNİK DİREKTÖRÜ
Abdullah Avcı (Trabzonspor)
GOLÜ
Ahmet Oğuz (Sivasspor)
OYUNCUSU
Kevin N'Koudou (Beşiktaş)
HAKEMİ
Volkan Bayarslan (Göztepe-Ç.Rize)

BÜLENT TİMURLENK
TAKIMI
Sivasspor
TEKNİK DİREKTÖRÜ
Emre Belözoğlu (Başakşehir)
GOLÜ
Gedson Fernandes (Çaykur Rize)
OYUNCUSU
Kevin N'Koudou (Beşiktaş)
HAKEMİ
Yok

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