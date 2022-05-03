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Giriş Tarihi: 3.5.2022

‘Stadın önüne 8. şampiyonluk anıtı yapacağız’

‘Stadın önüne 8. şampiyonluk anıtı yapacağız’

Başkan Ahmet Ağaoğlu camiaya çağrıda bulunup, “1’er milyon TL verecek 1000 Trabzonspor sevdalısı arıyoruz” dedi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün resmi sitesinden bir mesaj yayımladı. Şampiyonlukla tüm Türkiye'yi bordo-maviye boyadıklarını hatırlatan Ağaoğlu, "İnşallah sezonu çifte kupayla tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. Yönetim kurulu olarak bir karar verdiklerini duyuran Başkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllar sonra gelen bu kutlu günün; sekizinci şampiyonluğumuzun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyumumuzun önüne bir anıt yaptırmaya karar verdik. Sekizinci şampiyonluğumuzu simgeleyen bu kupa anıtını sizlerin desteğiyle inşa edeceğiz. Bizler bu şampiyonluk anıtının, sadece sembolik olarak değil, maddi olarak da Trabzonsporumuzu güçlendirmesini hedefliyoruz. Öyle ki kulübümüzün önümüzdeki yıllarda da sportif başarısını sürdürebilmesi için ekonomik olarak yeni imkânlar yaratmak zorundayız."

'DİĞER KUPALAR' MESAJI
"Bu amaçla siz Trabzonspor sevdalılarına sesleniyorum: Anıtta kendi isminin veya şirketinin isminin yer alması koşuluyla Trabzonsporumuza 1'er milyon lira verecek 1000 Trabzonspor sevdalısı arıyoruz. Kulübüne daha fazla katkı sağlamak isteyen bordo- mavi sevdalıları anıtta birden fazla isim hakkı satın alabilirler. İnanıyorum ki Trabzonspor sevgisini bundan sonra her bayram, bir şölen havasında yaşayacağız. Sizlerle birlikte sekizinci kupayı anıtsal olarak yeniden inşa ederken, diğer kupalara giden finansal altyapıyı da sağlamlaştıracağız."

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‘Stadın önüne 8. şampiyonluk anıtı yapacağız’
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