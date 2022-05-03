‘Stadın önüne 8. şampiyonluk anıtı yapacağız’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün resmi sitesinden bir mesaj yayımladı. Şampiyonlukla tüm Türkiye'yi bordo-maviye boyadıklarını hatırlatan Ağaoğlu,ifadelerini kullandı. Yönetim kurulu olarak bir karar verdiklerini duyuran Başkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllar sonra gelen bu kutlu günün;Sekizinci şampiyonluğumuzu simgeleyen bu kupa anıtını sizlerin desteğiyle inşa edeceğiz. Bizler bu şampiyonluk anıtının, sadece sembolik olarak değil, maddi olarak da Trabzonsporumuzu güçlendirmesini hedefliyoruz.ekonomik olarak yeni imkânlar yaratmak zorundayız.""Bu amaçla siz Trabzonspor sevdalılarına sesleniyorum: Anıtta kendi isminin veya şirketinin isminin yer alması koşuluylaKulübüne daha fazla katkı sağlamak isteyen bordo- mavi sevdalıları anıtta birden fazla isim hakkı satın alabilirler. İnanıyorum ki Trabzonspor sevgisini bundan sonra her bayram, bir şölen havasında yaşayacağız. Sizlerle birlikte sekizinci kupayı anıtsal olarak yeniden inşa ederken,