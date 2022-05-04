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Giriş Tarihi: 4.5.2022

Şampiyonlar Ligi’nde bir Klopp klasiği

Şampiyonlar Ligi’nde bir Klopp klasiği
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Villarreal'i müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 yenip finale çıktı. İngiltere'deki ilk maçı 2-0 kazanan Ada ekibi, İspanya'daki karşılaşmaya kâbusla başladı. Dia ve Coquelin'in golleriyle 2-0 geri düşen Liverpool, Fabinho, Luis Diaz ve Mane ile zafere koştu. Klopp gelmeden önce 11 yıl Devler Ligi finali göremeyen Liverpool, Alman hocayla 5 yılda 3. kez finale yükseldi. Liverpool'un rakibi, Real Madrid-Manchester City galibi olacak. City'nin 4-3 kazandığı maçın rövanşı bugün 22.00'de...

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Şampiyonlar Ligi’nde bir Klopp klasiği
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