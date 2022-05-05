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Giriş Tarihi: 6.5.2022 00:13 Son Güncelleme: 6.5.2022 00:16

Milli yıldız Orkun Kökçü, Jose Mourinho'ya rakip oldu! Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu: Roma - Feyenoord

Milli yıldız Orkun Kökçü, Jose Mourinho’ya rakip oldu! Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu: Roma - Feyenoord

UEFA'nın bu sezon başlattığı turnuva UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar belli oldu. Finalde, milli oyuncumuz Orkun Kökçü'nün de forma giydiği Feyenoord, Avrupa'nın en tecrübeli teknik direktörlerinden birininin çalıştırdığı Roma ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar, bugün oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından belli oldu. Leicester City'yi saf dışı bırakan Roma ile Marsilya'yı eleyen Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar oldu.

Leicester City ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın ardından, rövanş maçında rakibini kendi sahasında 1-0 mağlup eden İtalya temsilcisi Roma, adını finale yazdırdı.

İlk maçta kendi sahasında Marsilya'yı 3-2'lik skorla deviren Hollanda temsilcisi Feyenoord ise rövanş maçında deplasmanda rakibi ile 0-0 berabere kalarak finalde Roma'nın rakibi oldu.

Roma ile Feyenoord'u karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Air Albania Stadyumu'nda oynanacak.

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Milli yıldız Orkun Kökçü, Jose Mourinho'ya rakip oldu! Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu: Roma - Feyenoord
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