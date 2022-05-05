Şampiyonun ilk idmanı

Trabzonspor, 3 günlük iznin ardından şampiyon unvanıyla dün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmandaBu fotoğrafı kulüp, sosyal medya hesabından paylaşaraknotunu düştü ve kupa emojisi koydu. Ayrıca keyiflerin yerinde olduğu bu antrenmanda çift kale maçı kazananbüyük sevinç yaşadı.Trabzonspor'da bu sezon 31 maçta 7 gol ve 3 asistle yıldızlaşan Abdülkadir Ömür, 3 günlük iznin ardından idmanda buluştuğu hocası Abdullah Avcı ile sarılarak hasret giderdi.Ligi şampiyon tamamlamayı garantileyen Trabzonspor'da gözler teknik direktör Abdullah Avcı'ya çevrildi. Kalan haftalarda gençlere ve az forma şansı tanıdığı isimlere görev vermesi beklenen Avcı'nın,öğrenildi. Devre arasında takıma katılan Taha Altıkardeş, Enis Destan, Emrehan Gedikli, Batuhan Kör ve Kerem Şen gibi genç oyuncular görev için hazır kıta.Trabzonspor'un sezon başı Roma'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı sağ bek Bruno Peres, İtalyan basınına konuştu. Lig kariyerinde ilk şampiyonluğunu yaşayan Peres, "Kutlamalar halen sürüyor. Trabzonspor'da bundan başka bir şey beklenmiyordu. Harika oynadık ve başardık" dedi. Adana Demirspor maçında aşil tendonundan sakatlanan ve ameliyat edilen Peres, sakatlığıyla ilgili ise, "mesajı verdi.Trabzonspor Doktoru Hakan Çelik, Antalyaspor maçında sakatlanan Stefano Denswil'in sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Surinam asıllı Hollandalı oyuncunun tedavisine başlandığı ve kalan 3 maçta görev yapamayacağı bildirildi.