Şampiyonun ilk idmanı

Trabzonspor, 3 günlük iznin ardından şampiyon unvanıyla dün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda bordo-mavili teknikheyet ve futbolcular, birliktepoz verdi. Bu fotoğrafı kulüp, sosyal medya hesabından paylaşarak "Şampiyontakımın ilk antrenmanı" notunu düştü ve kupa emojisi koydu. Ayrıca keyiflerin yerinde olduğu bu antrenmanda çift kale maçı kazanan Abdülkadir Ömür'üntakımı büyük sevinç yaşadı.
Trabzonspor'da bu sezon 31 maçta 7 gol ve 3 asistle yıldızlaşan Abdülkadir Ömür, 3 günlük iznin ardından idmanda buluştuğu hocası Abdullah Avcı ile sarılarak hasret giderdi.
KADRODA DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ
Ligi şampiyon tamamlamayı garantileyen Trabzonspor'da gözler teknik direktör Abdullah Avcı'ya çevrildi. Kalan haftalarda gençlere ve az forma şansı tanıdığı isimlere görev vermesi beklenen Avcı'nın, gelecek hafta içi Kayserispor ileoynanacak Türkiye Kupası maçını da düşünerekbazı oyuncuları dinlendireceği öğrenildi. Devre arasında takıma katılan Taha Altıkardeş, Enis Destan, Emrehan Gedikli, Batuhan Kör ve Kerem Şen gibi genç oyuncular görev için hazır kıta.
PERES: YENİ SEZONA YETİŞECEĞİM
Trabzonspor'un sezon başı Roma'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı sağ bek Bruno Peres, İtalyan basınına konuştu. Lig kariyerinde ilk şampiyonluğunu yaşayan Peres, "Kutlamalar halen sürüyor. Trabzonspor'da bundan başka bir şey beklenmiyordu. Harika oynadık ve başardık" dedi. Adana Demirspor maçında aşil tendonundan sakatlanan ve ameliyat edilen Peres, sakatlığıyla ilgili ise, "Yeni sezonayetişeceğim" mesajı verdi.
DENSWİL SEZONU KAPADI
Trabzonspor Doktoru Hakan Çelik, Antalyaspor maçında sakatlanan Stefano Denswil'in sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Surinam asıllı Hollandalı oyuncunun tedavisine başlandığı ve kalan 3 maçta görev yapamayacağı bildirildi.